Ещё один аварийный дом снесли в Барнауле

В Барнауле снесли аварийный дом по адресу ул. Фомина, 62, сообщает официальный сайт города. Это уже 13-й снос за год, до конца 2021-го планируется уничтожить ещё четыре здания.
Жильцы восьмиквартирного дома были расселены в сентябре 2021 года. Здание начали разбирать 8 октября: основные конструкции уже разрушены, теперь техника вывозит строительный мусор.
Бюджет Барнаула на 2021 год предусматривает 18,3 млн рублей для сноса аварийных домов. В сентябре снесли три ветхих объекта на улицах Пушкина, Советской Армии и Восточной.
Как отмечают специалисты, перед ликвидацией дома по требованию Градостроительного кодекса необходимо разработать проектную документацию. В настоящее время разработаны проекты на снос по восьми многоквартирным домам, в процессе разработки – ещё на 40. Число снесённых домов на 2022 год будет уточнён после выделения бюджетных средств.
Ранее сообщалось, что прокуратура ускорит расселение аварийного дома в Барнауле по адресу ул. Интернациональная, 129а. По словам жителей, потолки в квартирах начали осыпаться, а части крыши у дома не было.
Комментарии
"готов проект на снос"...
а ломать приезжают на экскаваторах загорелые ребята из южных республик, которые с трудом говорят по-русски.
Просто ломают, металл в одну кучку, кирпич в другую, и вывозят.
...проект... звучит умно, да
Две реальности:
1. Строишь частный дом. Дом приходит в негодность - твои проблемы.
2. Бесплатно приватизировал квартиру, дом пришел в негодность - получи новое жильё.
18.10.2021 18:41 потому что результаты приватизации не законны и дома по прежнему принадлежат гос-ву. Возврат лишь вопрос времени.