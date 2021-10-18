Ещё один аварийный дом снесли в Барнауле

В Барнауле снесли аварийный дом по адресу ул. Фомина, 62, сообщает официальный сайт города. Это уже 13-й снос за год, до конца 2021-го планируется уничтожить ещё четыре здания.

Жильцы восьмиквартирного дома были расселены в сентябре 2021 года. Здание начали разбирать 8 октября: основные конструкции уже разрушены, теперь техника вывозит строительный мусор.

Бюджет Барнаула на 2021 год предусматривает 18,3 млн рублей для сноса аварийных домов. В сентябре снесли три ветхих объекта на улицах Пушкина, Советской Армии и Восточной.

Как отмечают специалисты, перед ликвидацией дома по требованию Градостроительного кодекса необходимо разработать проектную документацию. В настоящее время разработаны проекты на снос по восьми многоквартирным домам, в процессе разработки – ещё на 40. Число снесённых домов на 2022 год будет уточнён после выделения бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что прокуратура ускорит расселение аварийного дома в Барнауле по адресу ул. Интернациональная, 129а. По словам жителей, потолки в квартирах начали осыпаться, а части крыши у дома не было.