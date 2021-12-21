Стройки, Олимпиада и Кубок мира. Чем запомнился 2021 год для алтайского спорта

Уходящий год был богатым на спортивные события в Алтайском крае. Впервые в истории региона прошли соревнования международного уровня – этап Кубка мира по гребле. Также в Алтайском крае строили спортивные объекты, а наши спортсмены выступили на летней Олимпиаде в Токио. Получилось с переменным успехом: стрелок Сергей Каменский привёз две медали, а барьерист Сергей Шубенков получил травму и снялся с соревнований. Рассказываем о главных спортивных событиях, которые произошли в Алтайском крае в 2021 году.

"Отставка" Алексея Перфильева

Министра спорта региона СМИ отправляли в Москву работать в федеральном ведомстве едва ли не каждые несколько месяцев. Перфильев свой переезд в столицу страны каждый раз опровергал, но не скрывал, что если получит выгодное предложение – не задумываясь переберётся в Москву. Об этом Алексей Перфильев рассказал в большом интервью, которое он дал amic.ru. В нём министр откровенно объяснил, почему не держится за свою должность, а всю основную работу в ведомстве "свалил" на своих замов-кураторов. Кстати, интервью вызвало скандал в спортивном сообществе. Несколько глав федераций региона раскритиковали работу Алексея Перфильева, который, по их словам, мало уделяет внимания отдельным видам спорта.

Успех БК "Барнаул"

Командой года в Алтайском крае можно смело назвать БК "Барнаул". Коллектив, который появился почти два года назад, с первой же попытки выиграл Суперлигу-2 и перебрался в более элитную – Суперлигу-1. Это очень сильный и престижный турнир, в котором лучшие клубы, не выступающие в элитной лиге ВТБ по разным причинам. В основном – по финансовым. Несколько лет назад в Суперлиге-1 играл уже ныне несуществующий клуб "Алтай-Баскет" и делал это довольно успешно. Однако в какой-то момент у алтайского коллектива закончились деньги, и команда вылетела в Суперлигу-2.

Сегодня в Алтайском крае бум интереса к баскетболу. На матчи коллектива приходит (правда, очень редко) губернатор Виктор Томенко, а игры команды показывают по местному телевидению.

Кубок мира по гребле

В мае 2021 года в Барнауле прошли крупнейшие спортивные соревнования в истории Алтайского края. На этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ приехали сотни спортсменов со всего мира. Для того чтобы провести соревнования, руководству региона пришлось потратить огромные деньги на инфраструктуру гребного канала – более 750 миллионов рублей. Это около трети всего годового бюджета спорта Алтайского края. Как оказалось, не зря. Барнаул претендует на проведение крупных международных турниров по гребле, которые должны состояться в ближайшие годы. Омрачил спортивный праздник только скандал с участием телеканала "Матч.ТВ": Тина Канделаки обиделась на руководство региона, что трансляцией Кубка мира занимался другой телеканал.

Олимпиада в Токио

Летние олимпийские игры в Токио должны были провести ещё в 2020 году, но их отложили из-за ситуации с коронавирусом. В итоге спортивные соревнования провели со второй попытки, но без зрителей. Алтайский край на Играх в столице Японии представляли два спортсмена. Если легкоатлет Сергей Шубенков обидно получил травму и не вышел на старты, то стрелок Сергей Каменский привёз две медали: бронзу и серебро.

Строительство ФОКов и спортивных центров

В 2021 году в Алтайском крае построили и начали возводить ещё несколько важных спортивных объектов. Никогда в современной истории региона не тратили столько много средств на спортивную инфраструктуру. Так, в Рубцовске в рамках государственно-частного партнёрства построили ледовый дворец "Гимаев-Арена". Аналогичный объект возводят в Бийске.

В Барнауле на федеральные средства строят сразу два физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них – на стадионе "Лабиринт", а другой – в Индустриальном районе города. Здания возводят в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Стоимость каждого из объектов – в районе 150 миллионов рублей. В ближайшие годы в столице края могут появиться несколько подобных ФОКов.

Ещё один ФОК, который появится скоро в Барнауле, – центр единоборств на улице Взлётной, будет одним из крупнейших в Сибири. Его возводят в рамках концессионного соглашения. Основным инвестором выступает депутат АКЗС и основатель центра MMA Top Team Sibеria Александр Локтев.