Среда, 22 Декабрь, 23:03

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 83,15
-5°


10292983 +25264
Обь
16см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоНовый год-2022QR-коды на Алтае
Новости

Степанов, Штань и Демины. Какими уголовными делами запомнился 2021 год. Инфографика

, ИА "Амител"
Как показывает практика, статусных коррупционеров год от года меньше не становится

20 декабря в России празднуют День работника органов безопасности, а совсем недавно, 9 декабря, отмечали Международный день борьбы с коррупцией. В Алтайском крае в 2021 году хватало громких уголовных дел и задержаний чиновников различного ранга. Так, за минувшие 11,5 месяца сразу три бывших члена краевого правительства оказались на скамье подсудимых. Причём только один из них – министр транспорта Александр Дементьев – успел уволиться до своего задержания и возбуждения дела. Остальные были действующими чиновниками.

Ущерб от коррупции в Алтайском крае вырос в 1,5 раза и достиг 63 млн рублей

Но "отличиться" в 2021 году успели не только краевые управленцы, но и их коллеги из городов. Также проблемы с законом испытывали несколько депутатов АКЗС прошлого созыва. Большинство дел оказалось связано с коррупцией.

Amic.ru вспомнил громкие истории уходящего года, который оказался не менее богатым на уголовные дела, чем пандемийный 2020-й. Часть из них завершены, другие – переданы в суд, по третьим до сих пор идёт расследование. Подробнее о тех, кто оступился, смотрите в нашей инфографике. Для увеличения картинки нажмите на неё.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

20.12.2021 07:55
- гость -

Условно три года Вчера же статья где мужика срубившего несколько деревьев на дрова к трем годам колонии строгого режима приговорили? Вот оно правосудие по путински!

20.12.2021 09:13
- гость -

Я тоже это же хотела написать. Вывод - надо воровать миллионы!

20.12.2021 09:18
- гость -

Нет правосудия.

20.12.2021 09:33
- гость -

Занимателен тот факт, что это наш губернатор назначал себе такую команду

20.12.2021 09:38
- гость -

Сергея Серенко и его продавцов посадили на в сумме на 25 лет за "маковое дело".
Когда он в своих продуктовых магазинах помимо других товаров продавал фабричный пищевой мак из Казахстана, в маке нашли следовые остатки соломки, сотые доли грамма. И наркозависимые "свидетели" якобы подтвердили что с соломки вываривали наркотик (что невозможно).
На толке в материале писали что с Серенко вымогали взятку.
Он взятку не дал и его и продавцов посадили как членов ОПГ.

20.12.2021 09:39
- гость -

Аж гордость берет. вОры нашего города.

20.12.2021 09:51
- гость -

Ну включите вы в список этого горе лесоруба.
Он многим больше запомнилась, чем эта гнилая шайка.

20.12.2021 09:51
- гость -

Позор нашего города.
И меньше не станет, наказание неадекватное.

20.12.2021 10:16
- гость -

а Овсянников вроде даже признал свою вину, но уголовное дело в отношении него прекратили. как так?

20.12.2021 10:32
- гость -

Какой смысл не воровать, если даже при плохом раскладе условка максимум. Когда речь идёт о миллионах, но сейчас и о возможной условке, но потом. Всё очевидно.
А вот перед тем как сосну срубить теперь народ задумается.
Савинцев землю в городе украл и на свободе ходит. А человек за ёлку на три года строгого уехал.

20.12.2021 10:35
- гость -

09:38
С этим Серенко двойственная ситуация. Фактически в его действиях есть состав преступления - сырье содержит наркотик? Содержит. Правила перемещения такого сырья есть? Есть. Он их соблюдал? Нет. Нарушение есть? Есть. Плюс тут граница - контрабанда.

20.12.2021 11:09
- гость -

Контрабанда ящика продуктов - это экономическое преступление, оно карается штрафом. никак на 25 лет тюрьмы не тянет

20.12.2021 11:26
- гость -

20.12.2021 10:35
С этим Серенко двойственная ситуация. Фактически в его действиях есть состав преступления - сырье содержит наркотик?

Ох и душный же ты кочеток, умысел то доказали, что бы столько лет нагрузить ?

20.12.2021 11:36
- гость -

11:09
Не передергивайте: не 25 лет одному, а общий срок 25 лет на всех членов организованной поставки. С точки зрения УК тут группа по предварительному сговору, а это квалифицированный пункт соответмтвующей статьи с ужесточением накпзания

20.12.2021 11:41
- гость -

"раз, два, три - Правосудие куплено"

20.12.2021 12:33
- гость -


20.12.2021 11:36
- гость -
С точки зрения УК тут группа по предварительному сговору, а это квалифицированный пункт соответмтвующей статьи с ужесточением накпзания

Вы хоть раз водили авто после глотка кваса или кефира? Если да, то вас надо лишать прав! А если делали так неоднократно, то садить в тюрьму как рецидивиста [судя по строгости принятия решения судом]. И не важно что следовые количества спирта не оказывают никакого влияния на психику. Дело принципа! Так что ли?

Возвращаясь к сути: попробуйте-ка сами из пачки магазинного кулинарного мака выварить наркотик!
Следовые количества (которые не окажут ровно никакого влияния на психику) найти можно, наверное, всегда. Но за что судить, если это фабричные пачки?

Ладно бы уничтожили партию, если по сорности не проходит или не сертифицирована. Но давать в сумме 25 лет владельцу продуктового магазина и его продавцам - не перебор ли?

20.12.2021 12:41
- гость -

Антиповы еще из "Изумрудной страны" на воле.
Нанесли ущерба на 25 млрд рублей в 2010-2011 годах.
Живут на берегу Черного моря в коттедже с прислугой.
Что такое 25 млрд, тьфу! Мелочи.
Гораздо опаснее лесорубы одного дерева да продавцы кулинарного мака!

20.12.2021 14:38
- гость -

Золотая судья из Краснодара покагула Россию.

20.12.2021 16:11
- гость -

... а принятые ей решения не подлежат пересмотру ...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:59
Мэрия Барнаула взяли на контроль два проблемных автобусных маршрута 0
22:29
Мишустин рассказал, в чем заключается цель российских властей 1
21:58
Бизнесмен получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за дачу взятки алтайскому ветврачу 0
21:29
В алтайском селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода 0
20:56
Жириновский подарил книгу о животных депутату Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте 0
20:31
Новое уличное освещение провели в двух пригородных посёлках Барнаула 0
19:59
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 300 тысяч 0
19:30
На Алтае мужчина ударил сына топором по голове 0
19:09
Каждая третья компания в России планирует повысить зарплату работникам в 2022 году 0
18:46
В последний день осенней сессии Госдума приняла 10 законов 0
18:31
Барнаульская горэлектросеть отметила 60-летний юбилей 0
18:15
Пробки на дорогах Барнаула достигли 9 баллов вечером 22 декабря 0
17:56
Майонез в двух Алтаях подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири 0
17:41
"Был в бешенстве": Виновник пожара в томской "Ленте" рассказал о причинах поджога 2
17:30
Госдума утвердила уголовное наказание для водителей-лихачей 1
17:19
Уроженец Барнаула пожаловался на вымогательство в московской клинике 0
17:08
Задержан мэр Краснодара Алексеенко. В его доме прошли обыски 1
16:54
Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула 3
16:40
Цена на масло в Алтайском крае поднялась выше 600 рублей 7
16:25
Россияне в два раза чаще начнут брать ипотеку на частные дома в 2022 году 0
16:09
Жители барнаульского посёлка похвалили дорожников за идеально очищенные дороги 2
15:56
Лучшие работники культуры Алтайского края получат по 50 тыс. рублей 2
15:46
В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов 17
15:31
Госдума отменила обязательный техосмотр для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов 13
15:14
Алтайский ПФР разъяснил ситуацию с выплатами по 10 тысяч рублей семьям с детьми 6
15:09
61 человек в Турции насмерть отравился суррогатным алкоголем 6
15:01
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году 0
14:46
Автомобиль с тремя детьми вылетел с трассы и перевернулся в Республике Алтай 1
14:30
Проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает с 1 января 0
14:15
Более миллиона человек вакцинировались от коронавируса в Алтайском крае 12
14:01
МТС и Московский зоопарк запустили экопросветительскую программу о природе России 0
13:47
Рискуем своими жизнями. Жители посёлка под Барнаулом пожаловались на неочищенные тротуары 8
13:36
Больше тысячи пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Алтайском крае 5
13:18
Экс-депутата Госдумы Сергея Натарова задержали из-за мошенничества его сына 3
13:03
Одни плюсы. Клиенты "Дом.ру" получат доступ к экосистеме Яндекса 0
12:45
Выплаты пострадавшим при авариях вырастут до 2 млн. Почему из-за этого подорожает ОСАГО? 4
12:29
Вывозом ТКО в Алейской зоне займётся компания, которую ранее штрафовали за мусорные пожары 0
12:15
Пожар произошёл в заполненном трамвае в Барнауле 0
12:03
Финал школьного турнира по шахматам "Белая ладья" прошёл в АлтГТУ 4
11:50
Кракен, красивые девушки и биометрия: в Барнауле открыли отделение банка, похожее на кафе 0
11:49
США прорываются на российский рынок и обвиняют РФ в отклонении норм ВТО 7
11:35
Алтайский край занял 76-е место по стране в рейтинге доступности бензина для населения 3
11:19
Цены на газ в Европе превысили $2150 за тысячу куб. м и достигли исторического максимума 28
11:05
США могут ограничить поставку смартфонов в Россию в качестве санкций за Украину 46
10:50
Полицейские получили карт-бланш: Путин подписал новый указ 15
10:44
Двое жителей Алтайского края незаконно нарубили пихт более чем на 4 млн рублей 4
10:30
Одна за всех. Транспортной картой Бийска теперь можно оплачивать проезд в других городах 0
10:24
К нам едет ревизор. Кафе в Алтайском крае начали штрафовать за использование поп-музыки 30
10:09
За год в Барнауле построили рекордное количество жилья за всю историю 1
09:57
Пропавшего на Сахалине подростка нашли мёртвым в здании заброшенного завода 0
09:48
Очевидцы: в Барнауле ещё одна дворовая горка пала жертвой коммунальщиков 30
09:36
СМИ: министр здравоохранения Попов может стать вице-премьером до конца года 25
09:15
Дарите красиво. Компания Tele2 рассказала о новогодних акциях для жителей Алтайского края 0
09:06
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили у караоке-клуба 18
08:50
Минздрав назвал два ярких симптома "омикрон"-штамма коронавируса 3
08:31
Не видать "потолка". Что будет с ценами и спросом на барнаульские квартиры в 2022 году 21
08:15
Правительство выделит регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, заявил Мишустин 1
08:02
Военные перекроют два участка Чуйского тракта в Алтайском крае 22 декабря 0
07:47
Житель Алтайского края до смерти избил немощного инвалида 7
07:31
Дачный сезон. Фотограф снял белых медведей на заброшенной метеостанции 1
07:16
Где смотреть большую пресс-конференцию Путина 23 декабря и что от неё ждать 17
07:01
В Барнауле кондуктор автобуса не разрешила посадить потерявшую сознание пассажирку 29
06:46
Детство, зима, СССР: ностальгические фото 7
06:31
Цены, смертность и выборы. Томенко подвёл итоги года и рассказал о главных проблемах Алтая 4
06:15
Только один знак успеет разбогатеть. Самый точный гороскоп на последнюю неделю 2021 года 0
06:01
До +3 и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 декабря 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.