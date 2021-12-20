20 декабря в России празднуют День работника органов безопасности, а совсем недавно, 9 декабря, отмечали Международный день борьбы с коррупцией. В Алтайском крае в 2021 году хватало громких уголовных дел и задержаний чиновников различного ранга. Так, за минувшие 11,5 месяца сразу три бывших члена краевого правительства оказались на скамье подсудимых. Причём только один из них – министр транспорта Александр Дементьев – успел уволиться до своего задержания и возбуждения дела. Остальные были действующими чиновниками.
Но "отличиться" в 2021 году успели не только краевые управленцы, но и их коллеги из городов. Также проблемы с законом испытывали несколько депутатов АКЗС прошлого созыва. Большинство дел оказалось связано с коррупцией.
Amic.ru вспомнил громкие истории уходящего года, который оказался не менее богатым на уголовные дела, чем пандемийный 2020-й. Часть из них завершены, другие – переданы в суд, по третьим до сих пор идёт расследование. Подробнее о тех, кто оступился, смотрите в нашей инфографике. Для увеличения картинки нажмите на неё.
Комментарии
Условно три года Вчера же статья где мужика срубившего несколько деревьев на дрова к трем годам колонии строгого режима приговорили? Вот оно правосудие по путински!
Я тоже это же хотела написать. Вывод - надо воровать миллионы!
Нет правосудия.
Занимателен тот факт, что это наш губернатор назначал себе такую команду
Сергея Серенко и его продавцов посадили на в сумме на 25 лет за "маковое дело".
Когда он в своих продуктовых магазинах помимо других товаров продавал фабричный пищевой мак из Казахстана, в маке нашли следовые остатки соломки, сотые доли грамма. И наркозависимые "свидетели" якобы подтвердили что с соломки вываривали наркотик (что невозможно).
На толке в материале писали что с Серенко вымогали взятку.
Он взятку не дал и его и продавцов посадили как членов ОПГ.
Аж гордость берет. вОры нашего города.
Ну включите вы в список этого горе лесоруба.
Он многим больше запомнилась, чем эта гнилая шайка.
Позор нашего города.
И меньше не станет, наказание неадекватное.
а Овсянников вроде даже признал свою вину, но уголовное дело в отношении него прекратили. как так?
Какой смысл не воровать, если даже при плохом раскладе условка максимум. Когда речь идёт о миллионах, но сейчас и о возможной условке, но потом. Всё очевидно.
А вот перед тем как сосну срубить теперь народ задумается.
Савинцев землю в городе украл и на свободе ходит. А человек за ёлку на три года строгого уехал.
09:38
С этим Серенко двойственная ситуация. Фактически в его действиях есть состав преступления - сырье содержит наркотик? Содержит. Правила перемещения такого сырья есть? Есть. Он их соблюдал? Нет. Нарушение есть? Есть. Плюс тут граница - контрабанда.
Контрабанда ящика продуктов - это экономическое преступление, оно карается штрафом. никак на 25 лет тюрьмы не тянет
20.12.2021 10:35
С этим Серенко двойственная ситуация. Фактически в его действиях есть состав преступления - сырье содержит наркотик?
Ох и душный же ты кочеток, умысел то доказали, что бы столько лет нагрузить ?
11:09
Не передергивайте: не 25 лет одному, а общий срок 25 лет на всех членов организованной поставки. С точки зрения УК тут группа по предварительному сговору, а это квалифицированный пункт соответмтвующей статьи с ужесточением накпзания
"раз, два, три - Правосудие куплено"
20.12.2021 11:36
- гость -
С точки зрения УК тут группа по предварительному сговору, а это квалифицированный пункт соответмтвующей статьи с ужесточением накпзания
Вы хоть раз водили авто после глотка кваса или кефира? Если да, то вас надо лишать прав! А если делали так неоднократно, то садить в тюрьму как рецидивиста [судя по строгости принятия решения судом]. И не важно что следовые количества спирта не оказывают никакого влияния на психику. Дело принципа! Так что ли?
Возвращаясь к сути: попробуйте-ка сами из пачки магазинного кулинарного мака выварить наркотик!
Следовые количества (которые не окажут ровно никакого влияния на психику) найти можно, наверное, всегда. Но за что судить, если это фабричные пачки?
Ладно бы уничтожили партию, если по сорности не проходит или не сертифицирована. Но давать в сумме 25 лет владельцу продуктового магазина и его продавцам - не перебор ли?
Антиповы еще из "Изумрудной страны" на воле.
Нанесли ущерба на 25 млрд рублей в 2010-2011 годах.
Живут на берегу Черного моря в коттедже с прислугой.
Что такое 25 млрд, тьфу! Мелочи.
Гораздо опаснее лесорубы одного дерева да продавцы кулинарного мака!
Золотая судья из Краснодара покагула Россию.
... а принятые ей решения не подлежат пересмотру ...