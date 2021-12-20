20 декабря в России празднуют День работника органов безопасности, а совсем недавно, 9 декабря, отмечали Международный день борьбы с коррупцией. В Алтайском крае в 2021 году хватало громких уголовных дел и задержаний чиновников различного ранга. Так, за минувшие 11,5 месяца сразу три бывших члена краевого правительства оказались на скамье подсудимых. Причём только один из них – министр транспорта Александр Дементьев – успел уволиться до своего задержания и возбуждения дела. Остальные были действующими чиновниками.

Ущерб от коррупции в Алтайском крае вырос в 1,5 раза и достиг 63 млн рублей

Но "отличиться" в 2021 году успели не только краевые управленцы, но и их коллеги из городов. Также проблемы с законом испытывали несколько депутатов АКЗС прошлого созыва. Большинство дел оказалось связано с коррупцией.

Amic.ru вспомнил громкие истории уходящего года, который оказался не менее богатым на уголовные дела, чем пандемийный 2020-й. Часть из них завершены, другие – переданы в суд, по третьим до сих пор идёт расследование. Подробнее о тех, кто оступился, смотрите в нашей инфографике. Для увеличения картинки нажмите на неё.