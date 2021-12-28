Уходящий год в политике оказался богат на события в России, и Алтайский край не стал исключением. Мы наблюдали за масштабными парламентскими выборами в Госдуму и региональное Заксобрание, следили за очередными отставками губернаторов, а также ждали назначения нового полпреда президента в Сибири. А ещё гадали, кто из чиновников и депутатов попадёт под уголовное преследование. Год запомнился возвращением Навального в Россию и серией митингов в его поддержку. Под занавес 2021-го шума наделал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Amic.ru вспоминает самые яркие политические события за последние 12 месяцев.

Такие разные выборы

Ключевой момент не только этого года, но и как минимум ближайших трёх лет (до президентской кампании – 2024) – выборы в Госдуму РФ, считает политолог Илья Гращенков. Больших сенсаций на этот раз не случилось. "Единая Россия" уверенно взяла конституционное большинство, получив почти 50% по партспискам. Куда удивительнее оказался слабый результат ЛДПР и объединённой "Справедливой России – За правду". А вот коммунисты экспертов удивили: красные набрали почти 20% голосов по спискам. И хотя заметной роли в ГД они по-прежнему не играют, в глазах избирателей именно коммунисты стали той самой реальной оппозицией действующей власти, объединившей вокруг себя едва ли не всех недовольных, полагает политолог Сергей Асеев.

Главный же сюрприз парламентских выборов преподнесли "Новые люди", пусть "на тонкого", но всё-таки взявших 5%-ный барьер. Эксперт уверен: для партии это хороший задел на будущее, главное – не раствориться в ближайшие годы на фоне конкурентов и держать хоть какую-то марку оппозиционности.

Куда более непредсказуемые итоги показали выборы в АКЗС. Здесь партия власти не получила не только большинства, но и едва не проиграла КПРФ. Протестные настроения в крае и падающий уровень популярности ЕР привели к тому, что теперь у единороссов только 31 место из 68 (в прошлом созыве было 43, – прим. ред.). А это значит, что для принятия нужных решений им требуется кооперация с кем-либо из оппозиционных фракций. Чаще всего таким сателлитом выступают парламентские новички из "Коммунистов России", чьё попадание в Заксобрание стало во многом удачным стечением обстоятельств. Краевой парламент, как и в лучшие годы, вновь стал местом для дискуссий, а сессии превратились в перформанс, который даёт повод для ярких журналистских заголовков, отмечает политтехнолог Константин Лукин.

Губернаторопад замедлился, но продолжается

2021 год оказался относительно небогат на отставки губернаторов. Досрочно прекратили свои полномочия шесть руководителей регионов, по большей части старожилов. И хотя массового губернаторопада не случилось, ряд перестановок оказался очень значимым. Весной Владимир Путин принял отставку глав Тувы, Северной Осетии и Ульяновской области. Вскоре после сентябрьских выборов на выход последовали главы Владимирской, Тамбовской и Ярославской областей.

Ещё несколько потенциальных отставников, скорее всего, находятся в своих креслах последние месяцы и уйдут не позднее мая 2022 года. А это значит, в следующем году внепланово могут пройти несколько губернаторских кампаний, считает Гращенков.

Так, отставку давно сулят главе Томской области Сергею Жвачкину и главе Хакасии Валентину Коновалову. Правда, с принятием законопроекта о публичной власти (снимает ограничение губернаторства двумя сроками подряд, – прим. ред.) конфигурация может и поменяться, говорит политолог: "Теперь губернаторские сроки обнуляются, и не исключено, что в случае серьёзного ухудшения социально-экономической ситуации политический ландшафт может быть "заморожен" до лучших времён".

Трагическая случайность

Запомнился уходящий год гибелью федерального министра: глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае во время учений. По официальной версии – спасая поскользнувшегося на краю обрыва оператора. По другим источникам – всё было с точностью до наоборот. В итоге, наверное, уже не важно, что было на самом деле, – при падении не выжили оба.

"Обстоятельства, при которых это произошло, до конца не ясны. Но такое происшествие с министром федерального уровня – это нонсенс. Тут справедливые упрёки можно высказывать как его подчинённым, так и губернатору Уссу, на чьей территории и погиб генерал. После этого МЧС так и не обрело постоянного руководителя без приставки и.о., а ряд процессов, идущих в нём, позволяют говорить об усилении подковёрных интриг. Возможно, новым главой станет нынешний иркутский губернатор Игорь Кобзев, сам в прошлом выходец из ведомства Сергея Шойгу. Но этот вариант точно не единственный", – рассуждает Лукин.

Сибирь поменяла полпреда

В 2021 году Сибирь рекордные полгода прожила без полпреда. В апреле Владимир Путин неожиданно отправил в отставку Сергея Меняйло, а затем взял длительную паузу. Ещё никогда назначение нового полпреда не занимало такой внушительный срок. На вакантное место "сватали" нескольких губернаторов СФО, включая Виктора Томенко, вспоминает Сергей Асеев.

В итоге ясность наступила только после парламентских выборов. Новым полпредом стал силовик Анатолий Серышев. В отличие от своего предшественника, пока он максимально непубличен. В Алтайском крае Серышев успел побывать с единственным визитом – в начале декабря. Меняйло же стал новым губернатором Северной Осетии – своей исторической родины. Сначала с приставкой и.о., а затем и полноценным руководителем.

Поближе к народу

В 2021 году впервые прямую линию с населением провёл алтайский губернатор Виктор Томенко. Рекомендацию плотнее общаться с населением главам регионов дал президент ещё летом во время традиционной прямой линии главы государства. "За 2,5 часа Томенко успел ответить на наиболее злободневные вопросы от жителей. Это растущие цены, QR-коды, дефицитный уголь, запрет на забой скота и т. д. Было видно, что глава региона не пытается уклоняться от неудобных вопросов, он явно к ним готовился и обладал всей полнотой информации, – подчёркивает Лукин. – Станет ли такой формат теперь традиционным? Безусловно. Возможно, прямая линия будет проходить и чаще чем раз в год. Другое дело – чтобы мероприятие не проводилось только для отчётности, а проблемы, озвученные в ходе диалога с населением, как-то решались".

Цены не победить, но можно поднять зарплаты. Главное с прямой линии Виктора Томенко

Острый угольный вопрос

Отличился Алтайский край в конце года и на другой пресс-конференции – президентской. Вопрос Владимиру Путину сумела задать главный редактор издания "Политсибру" Александра Черданцева. Причём формулировка вопроса о ценах на уголь и его дефиците оказалась такой, что вмешиваться пришлось пресс-службе губернатора, а ещё и Следкому. Было неожиданно, что журналист из Алтайского края сумеет задать вопрос Путину второй год подряд (в 2020 году главу государства о вакцинации спрашивала Людмила Кейбол из "Змеиногорского вестника"). Куда более предсказуемой оказалась реакция краевых властей, которые в своём комментарии указали на некорректность используемой журналистом формулировки, вспоминает Лукин.

Посадки года

Хватало в 2021 году уголовных дел среди краевых депутатов и чиновников. Подробнее о них смотрите в нашей инфографике. На федеральном уровне больше всего шуму наделал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Впервые за много лет с парламентария сняли неприкосновенность: поводом стала охота на лося. Ясно, что это просто формальная зацепка, на деле Рашкин пострадал за свою излишнюю оппозиционность. Правда, пока депутатского статуса его не лишили. Но это лишь вопрос времени, полагает Гращенков. Сейчас против Рашкина возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

Навальный, о котором все забыли (почти)

Для тех, кто всё забыл: начинался год в российской политике весьма интригующе. Уже в январе в Россию во многом неожиданно вернулся оппозиционер Алексей Навальный. Его достаточно быстро отправили в СИЗО, а потом и в колонию, но сторонники "берлинского пациента" ещё пару месяцев выводили на улицу недовольных. Всё закончилось ожидаемо – спадом протестной волны, арестами и уголовными делами. Теперь фамилию Навальный если и вспоминают, то только на пресс-конференциях. И, разумеется, – зарубежные издания либо российские СМИ-иноагенты, констатирует Асеев.

Когда название играет роль

Финал года оказался также богатым на события. В первую очередь – это принятие двух резонансных законопроектов и реакция на них общества. Больше всего шума наделал законопроект о QR-кодах. На фоне волны народного недовольства и обвинения властей чуть ли не в сегрегации Госдума и правительство временно нажали на паузу. Теперь документ если и примут, то значительно смягчённый и со множеством дополнений, уверен Илья Гращенков, а ненавистное название "QR-код" заменят на "Сертификат здоровья". QR-коды на транспорте и вовсе могут остаться только на бумаге из-за возможных убытков со стороны перевозчиков.

Ноу-хау на следующий цикл

На фоне бурных дискуссий и протестов вокруг этого законопроекта почти незамеченным оказалось принятие Думой другого, куда более значимого по своим долгосрочным последствиям закона – "О публичной власти в РФ", говорит политтехнолог Лукин. "Теперь губернаторы у нас обнулились вслед за президентом – больше нет сроков, ограничивающих их на этой должности. Ещё одна значимая новация – полный отказ от партсписков на региональных выборах. Ясно, в соперничестве только по одномандатным округам большинство всегда будет за кандидатами от правящей партии, имеющих и финансовый, и административный ресурс. Другой вопрос, что закон будут использовать не повсеместно, а только в самых неспокойных и оппозиционно настроенных регионах, – убеждён собеседник. – Там, где расклад в регионе необходимо будет радикально поменять".

Ещё одна любопытная деталь нового закона – возможность губернаторам увольнять проштрафившихся мэров. Понятно, что и сейчас региональная власть способна влиять на муниципалитеты, но делает это не так явно и открыто. Теперь же руки окажутся фактически развязанными, констатирует эксперт: "Не исключено, что на этом фоне мы увидим и частичную оттепель, например, возврат выборов мэра в крупных городах – административных центрах субъектов".

Временное затишье перед трансфером власти?

Политические итоги года оказались неоднозначными, как и сами прошедшие 12 месяцев. Но та турбулентность, что наметилась ещё в 2020-м и продолжилась в 2021-м, в будущем постепенно сойдёт на нет, уверен политолог Илья Гращенков.

"На первое место в 2022 году выйдут другие сюжеты – борьба с инфляцией и падающими доходами населения, дальнейшая вакцинация и, возможно, все-таки если не победа над ковидом, то хотя бы значительная стабилизация эпидобстановки. До следующей крупной кампании – президентских выборов – ещё больше двух лет, эта тема, скорее всего, активно прокачиваться ещё не будет", – рассуждает эксперт.

А вот для Алтайского края 2022 год в политическом отношении – особенно его вторая половина – выдастся горячим, считает Сергей Асеев. В сентябре в регионе пройдёт крупнейшая муниципальная кампания, по итогам которой распределят более шести тысяч мандатов. В том числе предстоит выбрать новый состав депутатов в представительных органах Барнаула, Бийска и Рубцовска.

"Главный итог этой кампании не только в распределении мест. 2022 год – это прямая проекция на 2023-й, губернаторские выборы. Без прохождения муниципального фильтра невозможно участвовать в избирательной гонке. А значит, вновь найдётся место для различных коалиций и интриг", – делает вывод политтехнолог.