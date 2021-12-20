Прокуратура вновь начала проверку из-за поломки котлов на ТЭЦ в Яровом

Прокуратура начала проверку после выхода из строя двух котлов на ТЭЦ Ярового, сообщает пресс-служба ведомства.

17 декабря из строя вышли котлы № 9 и № 10, из-за чего на объекте работал только маломощный котёл № 7. 19-го числа котел № 9 отремонтировали и запустили. Котёл № 10 планируют починить 20 декабря, отмечают в прокуратуре.

"По результатам (проверки, – прим. ред.) будет дана оценка полноты принятия МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" мер по оказанию потребителям услуг теплоснабжения надлежащего качества", – говорится в сообщении.

Напомним, жители Ярового испытывают трудности с отоплением с начала ноября. 14 декабря алтайский губернатор Виктор Томенко отменил режим чрезвычайной ситуации в Яровом и ввёл режим повышенной готовности.