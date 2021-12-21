Полиция проверит два пикета, которые прошли в Алтайском крае

Правоохранители занимаются публичными акциями протеста, которые прошли в Алтайском крае. В сферу интересов полиции попали не все пикеты, сообщает "Банкфакс".

Согласно данным из СМИ и социальных сетей, в последнее время в регионе состоялось пять акций протеста. По двум из них полиция проводит проверку, а в трёх оставшихся признаков правонарушения не обнаружено.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю не стали уточнять, какие именно акции их заинтересовали. Также в полиции не рассказали, в чём разница между пикетами, которые пошли в работу, и теми, которые остались без внимания.

Ранее сообщалось, что лидер алтайских нацболов Николай Умеренков получил предупреждение за одиночный пикет и 20 часов исправительных работ за неуплату административного штрафа. Денежная санкция была наложена за несогласованную акцию в поддержку свободы избраний, которую он провёл 31 июля.