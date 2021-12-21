Полиция проверит два пикета, которые прошли в Алтайском крае

Правоохранители занимаются публичными акциями протеста, которые прошли в Алтайском крае. В сферу интересов полиции попали не все пикеты, сообщает "Банкфакс".
Согласно данным из СМИ и социальных сетей, в последнее время в регионе состоялось пять акций протеста. По двум из них полиция проводит проверку, а в трёх оставшихся признаков правонарушения не обнаружено.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю не стали уточнять, какие именно акции их заинтересовали. Также в полиции не рассказали, в чём разница между пикетами, которые пошли в работу, и теми, которые остались без внимания.
Ранее сообщалось, что лидер алтайских нацболов Николай Умеренков получил предупреждение за одиночный пикет и 20 часов исправительных работ за неуплату административного штрафа. Денежная санкция была наложена за несогласованную акцию в поддержку свободы избраний, которую он провёл 31 июля.
Комментарии
в последнее время в регионе состоялось пять акций протеста
За неделю, месяц или за полгода?
Демократия- как таковой ее нет у нас. На всё надо получить разрешение, кланяться, упрашивать, взятки давать - вот работа построенной системы в нашей стране. И если ты в чём-то не согласен - держи в себе это,
А вот попробуйте выйти с плакатом "Пу-герой!". Да вам никто слова не скажет!
Суверенная управляемая демократия.
У Елены Шаталовой в 6 утра провели обыск и изъяли технику, телефон. Предъявляют 207.1 УК за выложенные ролики.
Вроде за исполнением законов и указов Петр1 создал прокуратуру. Причём полиция.
21.12.2021 12:18
Барнаульский
Ты в штатах выйди, поори, в демократию поиграй. Рожу разобьют, а возможно еще и пристрелят. Но у вас либерастов они же светоч демократии ?