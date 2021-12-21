Накануне в Залесовском муниципальном округе Алтайского края выбрали главу муниципалитета. Им стал Александр Пластеев, который до этого на протяжении нескольких лет руководил районом. Не так давно район был преобразован в новую административно-территориальную единицу – муниципальный округ.

Решение о главе МО было принято на сессии совета депутатов Залесовского муниципального округа 20 декабря, сообщает сайт правительства Алтайского края. Срок полномочий Пластеева составит пять лет.

Залесовский муниципальный округ был создан в начале 2021 года. Это новая форма организации местного самоуправления в крае. Не исключено, что уже в 2022 году этому примеру последуют ещё несколько районов. Среди них – Петропавловский и Чарышский.

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Александр Пластеев родился в 1981 году в Горняке. В 2003 году окончил Барнаульский педуниверситет по специальности "учитель физики и информатики", в 2010 году – Сибирскую академию госслужбы по специальности "менеджер государственного и муниципального управления". Работать начал в 2003 году – учителем физики Залесовской СОШ № 1. С 2004 по 2010 год был директором Муравьевской основной общеобразовательной школы. С 2010-го по 2012-й возглавлял администрацию Борисовского сельсовета, а с 2012-го по 2017-й – Залесовский сельсовет. Кроме того, Пластеев с 2008 по 2010 год являлся депутатом Залесовского райсовета. В декабре 2017 года он был избран главой Залесовского района. Женат, воспитывает четверых детей.