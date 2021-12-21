Фура слетела с трассы и завалилась на бок возле села Петровка Троицкого района. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

О пострадавших в аварии не сообщается. Обстоятельства выясняются.

Напомним, серьёзное ДТП произошло вечером 20 декабря на трассе в Алтайском крае. По словам очевидцев, "Лада" столкнулась с грузовиком. После удара её отбросило, а автомобиль остался без крыши.

В результате происшествия водитель отечественной машины скончался на месте, а его пассажиров, мужчин 48 и 47 лет, госпитализировали в Алейскую центральную районную больницу.