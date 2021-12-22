Минздрав назвал два ярких симптома "омикрон"-штамма коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что симптомы болезни, вызванные "омикрон"-штаммом коронавируса, очень похожи на обычный грипп. Его слова передаёт РИА Новости.

"Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень схожие с течением гриппа", – сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что уже около 30 человек заболели "омикрон"-штаммом коронавируса в России. Все пациенты находятся в стабильном состоянии, тяжёлых случаев среди них нет.