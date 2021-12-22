Минздрав назвал два ярких симптома "омикрон"-штамма коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что симптомы болезни, вызванные "омикрон"-штаммом коронавируса, очень похожи на обычный грипп. Его слова передаёт РИА Новости.
"Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень схожие с течением гриппа", – сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Ранее сообщалось, что уже около 30 человек заболели "омикрон"-штаммом коронавируса в России. Все пациенты находятся в стабильном состоянии, тяжёлых случаев среди них нет.
Комментарии
Секрет полишинеля.
Такие люди руководят медициной страны
Из серии : - Вы болеете. А если вы не чувствуете, что болеете- значит болеете бессимптомно. Но болеете вы всегда.
Мдаааа, как в камеди, только там это юмористический номер, а здесь реальность:
- Какие понять что ты болен ковидом?
- о, все очень просто, у ковида есть особенные симптомы: слабость, боль в горле, температура.
- т.е. так же как у гриппа?
- да, только это ковид.