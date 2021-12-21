Уже около 30 человек заболели "омикрон"-штаммом коронавируса в России. Об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Фисенко, передаёт РИА Новости.

По его словам, все пациенты находятся в стабильном состоянии, тяжёлых случаев среди них нет.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о главных признаках заражения "омикроном". Всего, по его информации, есть около 70 проявлений этого варианта ковида, однако сильнее всего могут проявляться два из них – усталость и головная боль.

За последние сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 10,2 млн человек, 299,2 тыс. пациентов скончались.