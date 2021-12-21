Уже около 30 человек заболели "омикрон"-штаммом коронавируса в России. Об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Фисенко, передаёт РИА Новости.
По его словам, все пациенты находятся в стабильном состоянии, тяжёлых случаев среди них нет.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о главных признаках заражения "омикроном". Всего, по его информации, есть около 70 проявлений этого варианта ковида, однако сильнее всего могут проявляться два из них – усталость и головная боль.
За последние сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 10,2 млн человек, 299,2 тыс. пациентов скончались.
Комментарии
думали они...
больше
В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 25 907
И скольких проверили на принадлежность штамма? К чему эти сообщения "Уже около 30 человек заболели "омикрон"-штаммом коронавируса в России. Об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Фисенко, передаёт РИА Новости."?
25000 тоже около 30?
У меня соседка умерла. Красивая женщина была. Из моего подъезда. В соседнем мужчина умер, веселый был человек.
От омикрон? Или дельты?