22 декабря в Алтайском крае прошёл круглый стол, посвящённый кадровому обеспечению системы здравоохранения региона. На нём обсуждались и правила назначения ковидных выплат, которые, как отмечают эксперты ОНФ, получают не все врачи края. По мнению чиновников регионального Минздрава, деньги положены только тем медикам, которые контактируют с заражёнными пациентами.

Как сообщает "Толк", начальник сектора труда и заработной платы регионального Минздрава Илья Емельченков заявил, что выплаты также положены сотрудникам медицинских учреждений, которые не диагностируют и не лечат коронавирус, но при этом тоже контактируют с заражёнными, – например, водителям скорой помощи.

Также Емельченков сказал, что деньги не достаются сотрудникам лабораторий, которые не входят в штатное расписание созданного госпиталя. Однако руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк заметил, что другие медикам назначают выплаты только в случае положительных тестов, а их результат можно получить именно от лаборантов.

Главный врач Диагностического центра Алтайского края Жанна Вахлова считает, что рентгенолог может работать не только в "красной" зоне, но и дистанционно: с изображениями. Также она заявила, что сотрудники лабораторий работают не с живыми вирусами, а с их частицами, которые выделяют белок. Войтюк возразил, что в лабораториях есть живой контакт, сославшись на свой 15-летний опыт работы там. Также выплаты только по контакту с инфицированными пациентами поддержал председатель комитета по здравоохранению АКЗС Владимир Лещенко.

Ранее медики ковидного госпиталя Барнаула, открытого на базе городской больницы № 5, пожаловались, что регулярно недополучают зарплату. По их словам, руководство недоплачивает за сверхурочную работу.