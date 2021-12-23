На текущий момент молодёжь Алтайского края потратила 5,7 млн рублей по программе "Пушкинская карта", сообщает "КП на Алтае".

Проект был запущен 1 сентября 2021 года. Он позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. Сейчас в "Пушкинскую карту" вошли 260 событий в алтайских учреждениях культуры. По программе продано 13 тысяч билетов. Музеи и театры края оценивают прирост молодой аудитории примерно в 10% – раньше они не подсчитывали возрастные категории.

К акции уже подключились все театры Барнаула и муниципальные театры Бийска и Рубцовска, а также краевые музеи. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова отметила, что "Пушкинская карта" послужила для них стимулом модернизировать свою деятельность. Дело в том, что в программу можно войти только при наличии онлайн-продаж билетов, а эта услуга была доступна не во всех театрах и музеях Алтая.

Сейчас 20 государственных и муниципальных учреждений уже участвуют в проекте, отметила Безрукова. Недавно один из частных театров Барнаула также подал заявку на участие в акции. В феврале 2022 года список учреждений пополнится сельскими ДК. Благодаря нацпроекту "Культура" и Фонду Кино они обзавелись залами, поддерживающими формат 3D.

Напомним, в октябре к программе присоединился мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках.