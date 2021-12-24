Пробки достигли 8 баллов в Барнауле вечером 24 декабря

Большие пробки сковали Барнаул вечером в пятницу, 24 декабря. По данным сервиса "Яндекс.Карты", дорожная ситуация на момент публикации новости в краевой столице оценивается в 8 баллов из 10.

Наибольшие заторы наблюдаются на шоссе Ленточный бор, где в сторону Власихинской пробка растянулась на 2,5 км. Также машины стоят на участках проспектов Строителей, Ленина, Красноармейского и улиц Челюскинцев, Молодежной, Профинтерна и Цеховой.

Кроме того, затруднения есть на улицах Власихинской, Попова, Балтийской, Взлетной, а также на Павловском тракте.