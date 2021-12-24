На Алтае семья ветеранов может остаться без газа на Новый год из-за проблем с поставками

Семейная пара пожилых ветеранов труда из Волчихинского района пожаловалась на нехватку бытового газа и невозможность его заказать по льготной цене. Сообщение опубликовано в сообществе Barnaul 22.

По словам сельчан, заказы на газ находящаяся в Рубцовске организация не принимает, ссылаясь на нехватку средств доставки. При если людям удастся заказать баллоны сейчас, то привезут их не раньше, чем через месяц, утверждают пенсионеры.

Им ответили, что газ, возможно, будет только в январе, а если их что-то не устраивает, то они могут купить голубое топливо у частников, но уже без положенных ветеранам труда компенсаций.

"Мы живём в стране, обладающей огромными запасами природного газа, а вынуждены готовить еду на печках, электрических плитах и кострах. Это очень неудобно и физически крайне тяжело, так как мы люди преклонного возраста", — посетовали ветераны труда и попросили помочь разобраться в ситуации и прояснить перспективы на будущее.

"Банкфаксу" в управлении соцзащиты муниципалитета подтвердили наличие проблемы и отметили, что пенсионерам стоило заранее позаботиться о покупке газа. Там пояснили, что принять заказ сейчас компания уже не может, так как все машины заняты. Однако 25 декабря люди могут вновь туда обратиться и заказать баллоны по льготным ценам на январь. Помимо этого, в управлении также выразили готовность помочь пожилым людям приобрести газ дешевле.