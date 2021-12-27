Места и маршруты. К новогодним праздникам в Алтайском крае запустили виртуальный гид

МТС запустил в Алтайском крае бесплатный виртуальный путеводитель для абонентов из других регионов. В нём собрана полезная для туриста информация: описание и фотографии знаковых мест региона, традиционных блюд местной кухни и необычных туристических маршрутов. Гости региона узнают, чем так знаменит алтайский мёд, почему стоит посетить музей Василия Шукшина и как меняется цвет Катуни в зависимости от времени года.

"Повышение информированности гостей о возможностях отдыха в регионе – одна из стратегических задач развития сферы туризма в Алтайском крае. Инициатива МТС очень актуальна и своевременна. Нам есть что показать гостям, ведь Алтайский край обладает большим туристическим потенциалом, удивительно богатой и разнообразной природой, культурно-историческим наследием", – прокомментировал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Абоненты МТС, прибывающие в Алтайский край, получат ссылку на гид автоматически. Но он также доступен по прямой ссылке, и воспользоваться им могут абоненты всех операторов. Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид – бесплатное.

"Мы рады способствовать тому, чтобы пребывание гостей в Алтайском крае было комфортным и максимально насыщенным, чтобы как можно больше гостей могли оценить и полюбить наш удивительный край. Для этого мы обеспечили LTE-покрытие не только в популярных туристических местах – в Белокурихе, Яровом и "Бирюзовой Катуни", но и вдоль автодорог на пути к ним", – рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Директор также добавил, что компания готова способствовать привлечению туристов в регион с помощью платформы "МТС.Регион". Она помогает оценить турпоток и состав въезжающих в регион, изучить предпочтения туристов и характер их трат, определить ключевые места притяжения и спрогнозировать посещаемость мероприятий. Такие данные позволяют разработать стратегию повышения туристической привлекательности региона, грамотно распределять бюджетные средства и стимулировать развитие инфраструктуры именно там, где она необходима.