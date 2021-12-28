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Остановите, я сойду. Почему в Барнауле выборочно меняют автобусные павильоны

, ИА "Амител"
В 2021 году в городе потратили почти 6 млн рублей на обновление остановочных пунктов

Остановки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почти 70 остановок заменили и установили в Барнауле в 2021 году. Новые павильоны появились на Павловском тракте, ул. Энтузиастов, Солнечной Поляне, Змеиногорском тракте, в посёлках Авиатор и Спутник. Однако горожане, наблюдавшие за обновлением дорожной инфраструктуры, недоумевают: остановки выполнены в разных архитектурных стилях, а многие павильоны не учитывают климатических особенностей города и не могут защитить от непогоды. Где в Барнауле уже обновили конструкции и почему их невозможно сделать одинаковыми и более комфортными – в материале amic.ru.

Чем недовольны барнаульцы? 

Осенью 2021 года в Барнауле заменили часть остановок на Змеиногорском тракте – от ост. "Телецентр" до "Дачи БМК". Вместо павильонов из металлокаркаса и сайдинга установили конструкции из металла и стекла. Их смонтировали не только для автобусов и маршрутных такси, но и для трамваев. Кстати, раньше места остановки электротранспорта на Змеиногорском тракте были обозначены лишь дорожным знаком "Остановка". Казалось бы, барнаульцы должны радоваться обновлениям, однако вместо этого возмущаются: павильоны, по их словам, абсолютно нефункциональны и неудобны. 

"Пользы от остановок, особенно для трамваев, никакой: есть навес, но нет боковых перегородок. То есть ни от ветра, ни от снега, ни от дождя эти остановки не защищают. Что их не было, что они появились – никакой разницы. Зря потраченные деньги", – возмущённо объяснил amic.ru барнаулец Егор Первухин.

Другая проблема стеклянных остановок – их хрупкость и ненадёжность, считает житель города Игорь Владимирович.

"Стекло, зеркало – это "магниты" для вандалов, неблагонадёжных подростков и молодёжи. Через несколько месяцев вместо всей этой красоты мы увидим разбитые стеклянные пролёты. На мой взгляд, остановки не выполняют своей функции: это лишь иллюзия защиты", – отметил мужчина.

Барнаульцы считают, что в городе нужно устанавливать павильоны, где люди могут спрятаться в непогоду от дождя и снега, а в жару – от палящего солнца. Ведь иногда ждать общественного транспорта приходится по 20-25 минут.

"В Барнауле почти полгода зима. Иногда морозы достигают -40 градусов. В таких экстремальных условиях общественный транспорт ходит с перебоями. Школьники ждут почти 30 минут. Кому нужны эти стеклянные остановки без боковин? А стеклянная крыша летом в жару разве создаст тень? Нужно строить нормальные павильоны", – считает жительница Барнаула Лариса. 

Отсутствие боковых "стенок" у трамвайных остановок, по словам экспертов, вполне объяснимо: конструкции расположены на очень узких участках, между проезжей частью и трамвайными путями. И стенки могут помешать транзиту пешеходов, объясняет amic.ru руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг. Эксперт также считает, что павильоны, которые устанавливают в городе, соответствуют своей задаче: не бросаются в глаза и по максимуму растворяются в городской инфраструктуре.

"Остановки – не временное место пребывания людей. Они должны немного скрывать от осадков, немного обезопасить людей. Дизайн павильонов не претендуют на какую-то значимую архитектуру, чтобы занять в пространстве какое-то место. Это сооружение транспортной инфраструктуры, которое не должно быть заметно. Нейтральный дизайн очень уместный", – отмечает архитектор.

Почему все остановки в Барнауле разные?

Просто потому, что установка павильонов проходит по разным программам и "спонсируют" её разные бюджеты (федеральный и городской), объяснили amic.ru в горадминистрации. 

"В связи с тем, что обустройство павильонов осуществляется из разных источников финансирования, а также по причине различной стоимости автопавильонов, обустройство павильонов в одном архитектурном стиле не представляется возможным". 

Больше всего средств на замену и установку павильонов тратят в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": в 2021 году объём финансирования составил почти 5,5 млн рублей. Это позволило смонтировать 61 новую остановку на ул. Кулагина, ул. Взлётная, Павловском и Змеиногорском трактах, в посёлках Авиатор и Спутник. В 2022 году работа по замене остановок будет продолжена, но вот бюджет пока неизвестен.

"Объём финансирования будет известен после окончания разработки проектно-сметной документации", – отметили в мэрии.

За счёт средств города в 2021 году установили и заменили восемь павильонов: "Павловский тракт" (Павловский тракт, 267), "Нефтебаза" (Профсоюзов, 4а), "Мкр-н Урожайный" (ул. Энтузиастов, 20а), "Горгаз" (пр. Космонавтов, 20а/244), "Детский сад" (ул. Солнечная Поляна, 37), "50 лет СССР" (ул. Малахова, 116), "ст. Депо № 1" (ул. Анатолия, 296), "Кожзавод" (ул. Красноярская, 230). Объём финансирования составил 249,5 тыс. руб. 

"География" остановок, которые мэрия планирует заменить в 2022 году, пока также не определена: это сделают в первом квартале следующего года перед началом дорожно-строительного сезона, "исходя из доведённого финансирования", отметили в мэрии.

Замену остановок в Барнауле проводят и на средства бизнесменов. Сколько в городе "предпринимательских" остановок, в администрации города не сообщили. 

Однако осенью 2021 года руководитель клиники "Пигмалион" Алексей Маликов заявил, что в столице края "примерно треть остановок принадлежит частникам". Предприниматель был очень возмущён тем, что тогда в Барнауле демонтировали павильоны на остановках "Мастерские" и "Кондитерская фабрика" на Павловском тракте, возведение которых профинансировала сеть клиник "Пигмалион" и разместила на них свою рекламу. В мэрии же снос конструкций объяснили как раз работами по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". А демонтированные павильоны вернули предпринимателю.

Кому принадлежат "интерактивные" остановки? 

Некоторые остановки в Барнауле оборудуют информационно-рекламными экранами. Их чаще всего монтируют на оживлённых улицах, например, проспектах Красноармейском и Ленинском. В администрации объяснили: экраны устанавливают рекламные компании, которые берут на себя обязанность содержать эти остановочные павильоны.

"Собственниками информационно-рекламных экранов, расположенных вблизи остановочных павильонов, являются рекламные организации, заключившие с органами муниципальной власти договоры о безвозмездной установке остановочных павильонов. Содержание остановочных павильонов и прилегающих к ним информационных экранов осуществляется силами рекламных организаций", – сообщили в администрации. 

В целом эксперты уверены, что, несмотря на все проблемы, обновление остановочных пунктов – положительная для города тенденция. А мнения барнаульцев власти могут учесть при установке новых павильонов.

"Сам вектор действий власти в отношении благоустройства правильный, верный. На этом пути могут быть ошибки, недоделки. Но в целом всему, что сделано, можно дать положительную оценку: всё идёт в правильном направлении. Власти читают, видят, сами могут сделать выводы", – отметил Александр Деринг. 

Автор:
Алёна Жукова журналист +73852594466

Комментарии

28.12.2021 09:29
- гость -

Очень надеюсь что это бестолковое уродство хулиганы расколотят.

28.12.2021 09:31
- гость -

Барнаульцы считают, что в городе нужно устанавливать павильоны, где люди могут спрятаться непогоду от дождя и снега

А мэр считает, что вместо торгово-остановочных павильонов должны быть ларьки со фруктами которыми торгуют его друзья из ближнего зарубежья.

28.12.2021 09:34
- гость -


28.12.2021 09:29
- гость -


И о каком развитии страны можно вести речь, пока такие идиоты как ты живут?

28.12.2021 09:36
- гость -

Замену остановок в Барнауле проводят и на средства бизнесменов.

В городах с нормальным мэром, ларёк на остановке можно поставить только если в нём есть место для ожидания людей. Получается очень даже не плохо. В ожидании автобуса можно кофе выпить и булочкой закусить, ещё и хлеб домой взять.

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