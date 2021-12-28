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Эксперт назвал самый ранний симптом "омикрон"-штамма COVID-19

, ИА "Амител"
Хрипота может появиться ещё до того, как человек почувствует первые признаки заболевания, отмечает Райан Роуч
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Глава медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райан Роуч рассказал, что беспричинно хриплый голос может говорить о заражении "омикрон"-штаммом коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

По его словам, этот симптом может появиться ещё до того, как человек почувствует первые признаки заболевания.

При этом в большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, как это бывает при "дельта"-варианте COVID-19, пояснил специалист.

Ранее российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал главные симптомы заражения "омикроном" – это усталость и головная боль. В Роспотребнадзоре к основным симптомам также отнесли повышение температуры, кашель и низкий аппетит.

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.12.2021 08:44
- гость -

"Почитал медицинскую энциклопедию и обнаружил у себя симптомы абсолютно всех болезней, за исключением родовой горячки". (Трое в лодке, не считая собаки).

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