Вторник, 28 Декабрь, 17:55

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,23
€ 82,94
-6°


10437152 +21922
Обь
23см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоБольшая пресс-конференция Путина 2021Новый год-2022
Новости

На Алтае будут судить мастера строительного участка после падения рабочего с высоты

, ИА "Амител"
Мужчина отправил ремонтировать крышу неквалифицированных работников и не обеспечил их средствами индивидуальной защиты
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Шипуновском районе Алтайского края будут судить мастера строительного участка крестьянско-фермерского хозяйства, который также является уполномоченным лицом предприятия. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в июле 2021 года мужчина поручил четырём плотникам заменить деревянные перекрытия кровли площадки для хранения зерна.

"В нарушение нормативных требований работ на высоте, он не обеспечил соответствующих условий труда своим подчинённым. При этом он знал, что рабочие выполняют работу, не обусловленную их обязанностями, не имеют соответствующей квалификации и не прошли требуемого обучения и инструктажа по выполнению данного вида деятельности, а также не обеспечены средствами индивидуальной защиты", – говорится в сообщении.

В результате один из рабочих, находясь на крыше строения, потерял равновесие и упал с пятиметровой высоты, ударившись о поверхность бетонной площадки. Полученные травмы повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни мужчины.

Уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" передали в суд.

Материалы по теме

 


Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
17:51
Верховный суд РФ ликвидировал международный "Мемориал"* 0
17:40
В Сибири автомобилисты сделали новогоднюю елку из 465 машин 0
17:27
На Алтае будут судить мастера строительного участка после падения рабочего с высоты 0
17:13
Председатель АКЗС поздравил с новогодними праздниками ветеранов войны 0
16:59
Нетрезвый водитель за рулём грузовика устроил жёсткое ДТП в Барнауле 1
16:43
Алтайский край вошёл в десятку регионов с наибольшим приростом больных COVID за сутки 6
16:33
На Алтае женщина получила девять лет колонии за попытку убить экс-свекровь тремя ножами 1
16:14
В ВОЗ назвали условие, при котором пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году 1
15:58
Погибший журналист Просвирнин не оставил предсмертной записки 0
15:44
Многодетную мать из Алтайского края осудили на четыре года тюрьмы за истязание детей 1
15:25
В Красноярске рабочие избили пенсионерку, которая сделала им замечание 2
15:09
Минздрав рекомендовал вакцину для подростков и препарат "МИР-19" для борьбы с COVID 3
14:55
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: что изменится после новогодних праздников 2
14:47
449 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае 3
14:36
ЗАГСы Барнаула и Алтайского края изменят режим работы на время новогодних праздников 0
14:17
Власти Бийска отменили салют в новогоднюю ночь 6
14:05
Эксперт рассказал, как пить чай, чтобы не удвоить риск заболевания раком 0
13:57
Заряд на успех: Рудковская посоветовала бедным россиянам есть из тарелок за 14 тысяч рублей 13
13:44
Барнаульцы пожаловались на отсутствие освещения улицы при установленных фонарях 5
13:31
Как украсить ёлку на Новый, 2022 год, чтобы в дом пришло счастье: советы дизайнера 1
13:17
Доктор Мясников: волна "омикрон"-штамма накроет Россию после новогодних праздников 13
13:01
В комитете по образованию рассказали о школьниках, которые взорвали рюкзак в Барнауле 6
12:46
Алтайский край оказался в середине списка инвестиционной привлекательности 2
12:32
Минтруд предлагает ПФР самому находить нуждающихся и выплачивать им пособия 12
12:16
Новым управделами губернатора Алтайского края может стать бывший сотрудник ФСБ 28
12:03
Лучше и даже намного. Чем новые Redmi Watch 2 Lite отличаются от других часов Xiaomi 0
11:45
Журналист Егор Просвирнин выпал из окна пятиэтажки в Москве. Что известно о случившемся 18
11:34
"Не надо путать". Алтайский Гостехнадзор заявил, что снежные горки строить во дворах можно 25
11:19
Потопы, поломки, грязь: жители барнаульской новостройки недовольны работой ЖЭУ 6
11:04
Жириновский предложил добавить россиянам 15 дней отпуска вместо новогодних выходных 10
10:58
Россиянам назвали опасности употребления спиртного несколько дней подряд 2
10:47
Алтайские учёные нашли уникальное орудие труда из горного хрусталя в древнем поселении 0
10:34
Отбывающего наказание экс-главу "Барнаулкапстроя" признали банкротом 4
10:20
В Барнауле продают недостроенный комплекс отдыха на берегу Оби 10
10:05
В посёлке Степное Озеро открыли детский шахматный клуб 3
09:59
"Просто машинально". Какие показания дал Старцев в суде о драке на Старом базаре 27
09:46
Праздника не будет: на границе с КНР застряло более тысячи фур 7
09:35
Росстат: большинство жителей Сибири и ДФО имеют зарплаты ниже МРОТ 10
09:19
Остановите, я сойду. Почему в Барнауле выборочно меняют автобусные павильоны 16
09:01
Развивай общество – получай поддержку. Что ждёт социальных предпринимателей в 2022 году 0
08:52
Алтай не вошёл в число регионов с самой высокой инвестиционной динамикой 0
08:35
"Забвение" Навального, новая Госдума и зловещий QR-код. Чем запомнился 2021 год в политике 41
08:18
Эксперт назвал самый ранний симптом "омикрон"-штамма COVID-19 5
08:01
Традиции "Союза": Барнаульский застройщик начал вручать сотрудникам квартиры 6
07:44
Эти жёлтые трамваи. Власти Алтая начнут тратить по 100 млн в год на ремонт транспорта 16
07:31
Жириновский призвал "шарахнуть" бомбами по Украине и странам Запада в новогоднюю ночь 44
07:15
Техосмотру – нет, пенсиям – да. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года? 0
07:01
Где инициатива – там рост. Директор завода АТИ рассказал, что способствует успеху компании 0
06:48
Разрушитель лайфхаков, игра в кальмара и покупатели рыбов. Лучшие мемы 2021 года 0
06:33
Свет! Камера! Мотор! Художественный фильм "Домой" сняли в Алтайском крае 0
06:16
В Барнауле "Газель" осталась без передних колёс в результате ДТП 3
06:01
До -2°C и без осадков. О погоде в Алтайском крае 28 декабря 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.