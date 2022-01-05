Туристический маршрут. Поезд из Барнаула до Ярового планируют запустить к лету 2023 года

Скоростной поезд из Барнаула до Ярового (с конечной остановкой в Славгороде) могут запустить к лету 2023 года. Маршрут будет разработан для перевозки в город-курорт туристов. Время в пути составит всего 4,5 часа. Сейчас добраться из столицы региона в Яровое можно за 9 часов. Об этом журналистам рассказал заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

"Если сравнить автобусы и поезда с "Просторами Алтая", то сразу заметите: цена ниже, а качество услуг намного лучше. Если всё получится, то к лету 2023 года запустим маршрут до Ярового на теплотяге. Маршрут пройдёт по ветке через станцию Ребриха. Сейчас нам необходимо закупить дополнительное количество вагонов", – пояснил Дмитрий Коровин.

Сейчас в Алтайском крае действуют несколько скорых электропоездов: "Калина Красная", а также "Просторы Алтая". Всего в 2021 году пригородном сообщением в регионе перевезено около 7,7 миллиона человек, что составляет 106,2% к 2020 году и 91,4% – к 2019-му.

Также за последние два года в регионе совместно с РЖД было закуплено 23 новых вагона.