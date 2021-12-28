Не стоит ждать, что "омикрон"-штамм будет финальным вариантом, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора призвала не ждать, что "омикрон"-штамм коронавируса будет финальным вариантом, поскольку ни один вирус не останавливается в развитии. Ее слова приводит РИА Новости.

На неформальной встрече руководителей осударств-участников СНГ она отметила, что "омикрон" вызывает менее тяжелые и более контагиозные случаи, однако каким будет следующий штамм — сказать нельзя.

"Любой вирус живёт только тогда, когда он меняется", — подчеркнула Попова.

Ранее в Всемирной организации здравоохранения заявили, что главным условием прекращения пандемии в 2022 году является массовая вакцинация от ковида.