Сожителей-фальшивомонетчиков осудят за сбыт поддельных пятитысячных купюр в Барнауле

Уголовное дело по факту сбыта поддельных пятитысячных купюр направлено в суд. Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с бойцами ОМОН задержали двоих сожителей, которые сбыли три поддельных банкноты.

Следователи установили, что 38-летняя женщина и 45-летний мужчина были причастны к сбыту трёх купюр номиналом 5 тысяч рублей в Барнауле.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ"). Расследование уголовного дела завершено и направлено с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что в текущем году на территории Алтайского края зарегистрировано 153 факта сбыта поддельных купюр. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и в случае подозрения, что купюра имеет один или несколько признаков подделки, необходимо принять меры к немедленному вызову сотрудников полиции.