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Поезд-призрак. Когда ждать запуска скоростной "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Изначально планировалось, что скоростной поезд начнёт ходить с декабря 2020-го

Российские железные дороги в очередной раз отложили запуск первого в Сибири скоростного поезда "Ласточка" между Новосибирском и Барнаулом. Изначально в компании планировали, что она начнёт ходить с декабря 2020 года. Теперь, согласно новым прогнозам, пустить скоростной экспресс планируют в 2023 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Все технические вопросы по открытию движения уже решены. Специалистам осталось только определиться, где построить депо для обслуживания поездов, а также просчитать тарифы и выстроить логистику.

"У нас всё готово. Абсолютно всё. Уже договорились губернаторы обоих регионов, мы составили расписание. Завод может в год выпускать только 360 вагонов. На нас не хватает. В РЖД предлагают для начала провести модернизацию депо в Омске. На это необходимо около 110 миллионов рублей", – пояснил Коровин.

По предварительным планам, для того чтобы запустить рейс, краю необходимо три вагона Siemens. Два из них будут курсировать между двумя сибирскими столицами, а один запасной. По задумке Минтранса Алтайского края, продлить маршрут "Ласточки" планируют в будущем до станции Тягун Заринского района.

Скоростной пассажирский электропоезд "Ласточка" создан ООО "Уральские локомотивы" на основе платформы Siemens Desiro для компании "Российские железные дороги". Данный состав состоит из пяти вагонов, общая длина состава 130 метров. Он оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне. Добраться из краевой столицы в Новосибирск можно было бы всего за три часа.

Скоростные электропоезда "Ласточка" выпускаются на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. В первый год после запуска РЖД купят несколько поездов и вагонов, которые отдадут "Алтай-Пригороду" в аренду.

Запуск "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск откладывали уже несколько раз. В последний раз власти совместно с РЖД хотели открыть маршрут в декабре 2020 года. Однако из-за пандемии запуск движения в очередной раз перенесли.

По плану властей и РЖД, "Ласточка" будет отправляться в столицу Сибири из Барнаула в 6-7 утра. В дороге пассажиров ждут четыре остановки, включая станцию Черепаново, где традиционно выходит много пассажиров. Обратно в Барнаул поезд будет отправляться уже поздно вечером. Такой график предлагают сделать для удобства людей, которые ездят в Новосибирск в командировки.

Цена на билет составит около 500 рублей. По мнению властей двух регионов, это позволит разгрузить федеральную трассу на участке от Новосибирска до Барнаула. Поезд может одновременно перевезти около 350 человек.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей +73852594466

Комментарии

9.01.2022 08:05
- гость -

Ждите. Сразу после того как достроят художественный музей на площади Октября

9.01.2022 09:44
- гость -

Значит не скоро.

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