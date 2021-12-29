Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" поступит в продажу в первом квартале 2022 года, сообщает официальный Twitter разработчиков.

Вакцина будет "особенно эффективна против "омикрон"-штамма с точки зрения предотвращения его распространения", уточняет "Российская газета" со ссылкой на Центр им. Н.Ф. Гамалеи. При помощи неё можно создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. Также разработчики обещают, что у назальной формы практически не будет побочных эффектов. Также её можно применять вместе с бустерной дозой "Спутника Лайт".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против "омикрон"-штамма коронавируса немного снизилась.