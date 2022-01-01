Молодёжную сборную России по хоккею сняли с рейса из-за дебоша

Молодёжную сборную России по хоккею сняли с рейса после отмены молодёжного чемпионата мира – 2022. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на шведскую журналистку Мари Леманн.

По её словам, с рейса во Франкфурт-на-Майне сняли сборные России и Чехии, так как некоторые хоккеисты неприлично вели себя в аэропорту. Журналистка отметила, что причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и нежелание спортсменов надевать маски.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею отменили из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В сборной России заразились два игрока, среди них оказался 17-летний Матвей Мичков. Команду отправили на карантин.