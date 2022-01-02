Бийские моржи в трусах пробежались по городу

Адепты здорового образа жизни вместе с бийскими моржами 1 января 2022 года устроили забег по Бийску. Об этом сообщает "Бийский рабочий". Температура воздуха на улице составляла -17 градусов.

Группу бегунов заметили сразу в нескольких локациях города: у здания мэрии, на площади перед железнодорожным вокзалом, у главной городской ёлки.

Отмечается, что подобные забеги в наукограде проходят не впервые. Общество "Трезвый Бийск" проводит их на постоянной основе с 2014 года.

Начать год с активности планировали и барнаульские моржи. Руководитель организации Александр Зеленецкий считает, что так можно доказать всем, что "можно встречать Новый год трезвыми".