Больше 15 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

По данным на 5 января, в России выявили 15 722 новых случая заражения коронавирусом. Теперь общее количество заболевших за всё время с начала пандемии составляет 10 585 984 человека. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,15%.

Кроме того, за сутки в стране умерло 828 пациентов с диагнозом COVID-19. Теперь общее число смертей от коронавируса в России составляет 313 015.

Ещё 672 241 человек продолжает лечение в ковидных госпиталях страны.

Напомним, в Алтайском крае за этот же период обнаружили 319 новых случаев заболевания ковидом. 25 заболевших за минувшие сутки скончались от инфекции.