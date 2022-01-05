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319 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

, ИА "Амител"
За это же время 25 жителей региона умерло от инфекции
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На утро 5 января в Алтайском крае зарегистрировали ещё 319 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. За это же время в регионе скончалось 25 человек с диагнозом COVID-19.

Кроме того, за сутки выздоровели 998 человек.

По состоянию на среду на лечении в госпиталях с лабораторно подтверждённым ковидом остаются 1660 человек. Ещё 197 пациентов с подтверждённой вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных стационарах. Тяжелобольных в регионе 388 человек, из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ

167 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание дома.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировано 121 174 заболевших, в т. ч. 10 762 ребёнка. За всё время в регионе от COVID-19 умерло 8154 человека.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 12:45
- гость -

Заболеваемость сокращается смертность нет. Наймите уже грамотного сказочника!

5.01.2022 12:51
- гость -

"Статистику" по заболевшим и умершим разные "статисты" пишут? Сидят видимо в разных кабинетах.

5.01.2022 12:59
- гость -

Адеквантные комментарии будут?

5.01.2022 13:07
гость

Ну просто сказочники!

5.01.2022 13:09
гость

Адекватные комментарии - адекватной статистике .

5.01.2022 13:48
- гость -


5.01.2022 12:59
- гость -
Охи и ахи? Думаю не будет, т.к. многие люди уже понимают весь бред со статистикой и коронавирусом.

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