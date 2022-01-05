319 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

На утро 5 января в Алтайском крае зарегистрировали ещё 319 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. За это же время в регионе скончалось 25 человек с диагнозом COVID-19.

Кроме того, за сутки выздоровели 998 человек.

По состоянию на среду на лечении в госпиталях с лабораторно подтверждённым ковидом остаются 1660 человек. Ещё 197 пациентов с подтверждённой вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных стационарах. Тяжелобольных в регионе 388 человек, из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ

167 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание дома.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировано 121 174 заболевших, в т. ч. 10 762 ребёнка. За всё время в регионе от COVID-19 умерло 8154 человека.