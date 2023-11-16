8-балльные пробки образовались в Барнауле вечером 16 ноября
Движение стоит на проспекте Строителей и прилегающих к нему улицах, проспекте Калинина, части Павловского тракта, шоссе Ленточный бор, а также улице Загородной
16 ноября 2023, 18:03, ИА Амител
Фото: "Яндекс.Пробки"
8-балльные пробки образовались в Барнауле вечером в четверг, 16 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Движение стоит на проспекте Строителей и прилегающих к нему улицах, проспекте Калинина, части Павловского тракта, шоссе Ленточный бор, улице Загородной. Также пробки наблюдаются на Власихинской, Попова и Балтийской.
Согласно прогнозу сервиса, пробки сохранятся еще примерно час, а ощутимо свободнее дороги станут к восьми вечера.
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