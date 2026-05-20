"А как же ребенок?" Эксперт оценила идею чиновников ужесточить правила семейной ипотеки

Специалист по недвижимости заявила amic.ru о нехватке инструментов для получения жилья молодыми семьями

20 мая 2026, 12:23, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Намерение Минстроя РФ ужесточить условия семейной ипотеки для родителей ребенка, не состоящих в браке, без сомнения негативно отразится на желании граждан воспользоваться этим видом приобретения жилья и в целом противоречит планам руководства страны улучшить демографическую ситуацию, заявила amic.ru операционный директор по развитию продаж в недвижимости АН "Счастье" Елена Мищенко.

Ранее сообщалось, что владельцам льготной ипотеки могут уже с 1 июля поднять ставку для кредитных договоров, актуальных с 1 февраля. Чиновники могут пойти на этот шаг в отношении родителей детей, не состоящих в браке и не имеющих регистрации по одному адресу с ребенком, либо если один из родителей получает второй ипотечный кредит. Соответствующее письмо с предложением в правительство направил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. Как известно, с 1 февраля выдача семейной ипотеки уже была ограничена — теперь семья с ребенком может получить единственный льготный кредит со ставкой 6%, при этом один из родителей должен выступить заемщиком, а другой — созаемщиком.Как отметила Елена Мищенко, не должно быть препятствием, в официальном браке состоят родители или нет:

«Бывают ситуации, когда мать-одиночка растит ребенка и не состоит в браке. И выдавать ей кредит по повышенной ставке как минимум нечеловечно. Нужно привязать семейную ипотеку исключительно к СНИЛС ребенка».

По мнению эксперта, существующий подход "одна ипотека в одни руки" является неправильным:

«Нужно давать семье возможность с рождением второго ребенка улучшить жилищные условия опять же с помощью семейной ипотеки, детали вполне можно разработать. Не нужно вгонять их в такие вилы. Вообще, если власти хотят, чтобы улучшалась демография, значит, должен присутствовать гибкий подход: неважно, зарегистрирован брак или нет. На первое место должны ставиться интересы ребенка, а не какие-то другие. Потому что цель таких займов — улучшить жизнь ребенка».

В настоящее время семейная ипотека является единственным рабочим инструментом, при котором молодые люди могут получить собственное жилье, отмечает Елена Мищенко.

«Больше субсидированных ставок, разве что для айтишников, в нашей стране на сегодня нет. Поэтому закрывать семьям такую возможность, я уверена, не стоит. Механизм привязки семейной ипотеки к СНИЛС ребенка должен быть продуман, поскольку даст возможность даже находящимся в разводе родителям позаботиться, чтобы у их потомства была крыша над головой», — заключила специалист по недвижимости.

Ранее вице‑премьер России Марат Хуснуллин на заседании Минстроя и комиссии Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни" заявил, что сохранение льготной ипотеки в России — вынужденная мера, которая обходится стране "очень дорого".