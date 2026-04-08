Хуснуллин: льготная ипотека обходится "очень дорого" экономике страны
Власти рассматривают возможность модернизации семейной ипотеки, при этом программы IT‑ипотеки, дальневосточной, арктической и льготной ипотеки в новых регионах останутся в силе
08 апреля 2026, 18:48, ИА Амител
Вице‑премьер России Марат Хуснуллин на заседании Минстроя и комиссии Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни" заявил, что сохранение льготной ипотеки в России — вынужденная мера, которая обходится стране "очень дорого", пишет РБК.
По словам Хуснуллина, на льготные программы приходится свыше 80% выдач в структуре ипотечного кредитования. Правительство обсуждает модернизацию семейной ипотеки при одновременном сохранении IT‑ипотеки, дальневосточной и арктической ипотеки, а также льготной ипотеки в новых регионах.
«Вопрос очень актуальный, в еженедельном режиме занимаемся обсуждением вопроса ипотеки», — подчеркнул вице‑премьер.
Семейная ипотека со ставкой до 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Весной 2024 года действие этой льготной госпрограммы продлили до 2030 года.
В марте правительство поручило Минфину и Минстрою до 1 июля проработать и представить предложения по модернизации семейной ипотеки — в частности, предусмотреть разные процентные ставки в зависимости от количества детей в семье.
С февраля условия получения семейной ипотеки ужесточились. Теперь ее можно оформить лишь один раз на всю семью. Кроме того, идет обсуждение идеи дифференцировать размер ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона, в котором планируется приобрести жилье с использованием кредита.
19:14:04 08-04-2026
я больше скажу: покупателям, тоже очень дорого обходятся квартиры.
в 2005 году пришло АИЖК и понеслась.
19:36:50 08-04-2026
Не льготные ипотеки дорого обходятся а совсем другое.
19:53:30 08-04-2026
Кто её придумал, тем она и обходится!
20:13:04 08-04-2026
Как может что-то дорого обходиться тому, чего нет? Может, г-ну Хуснуллину как раз этим вопросом и заняться, а то без ипотеки не часть построенного жилья не будет продаваться, а все 100%?
21:52:22 08-04-2026
А вымирание населения вам не дорого обходится?
01:04:50 09-04-2026
Знаем мы все.
И он знает.
Все знают.
03:48:18 09-04-2026
Ставку цб понизьте и обходится будет дешевле. А ещё себестоимость стройки перетряхнуть надо
05:00:34 09-04-2026
Ну и как арктическую и дальневосточную ипотеку выдают в новых регионах?! Успешно?! Или у меня все безнадежно плохо с географией?
09:51:13 09-04-2026
Для сих товарищей всё население рускоговорящее - дорого, особенно те кто за МРОТ работают и старшее 55 лет....
11:08:12 09-04-2026
Как уже справедливо заметили не ипотека обходится дорого а враги народа похожие на хуснуллина.
Впрочем история циклична скоро будет зачистка врагов народа. Конечно сначала она перемелет низы но потом неизбежно пойдёт вверх
11:49:20 09-04-2026
Под предлогом ковида начали раздавать всем подряд и сколько угодно раз льготную ипотеку. Ипотека оказалась для народа настолько льготной что ценник на квартиры вырос три раза. Застройщики пировали. Потом подняли процентную ставку. Разницу между 6% и нынешней ставкой банкам выплачивают из гос.бюджета. И те тоже пируют. Теперь выползает некто Хуснулин и жалуется на дороговизну. Так это вы и накурочили рынок в угоду банкам и застройщикам
15:12:07 09-04-2026
Вы А и Б не путайте. Самые дешевые квартиры как раз были ДО ковида, кто успел в 2018-2019 году взять ипотеку - счастливчики. А когда ковид начался, цены и поползли вверх, а с 2022 вообще улетели в космос
17:51:12 09-04-2026
Гость (15:12:07 09-04-2026) Вы А и Б не путайте. Самые дешевые квартиры как раз были... По диагонали читать не надо. Написано же,что ковид был предлогом для поддержки застройщиков и экономики когда давали старт льготной ипотеке в 2020-м. Она и привела к этому космосу