Хуснуллин: льготная ипотека обходится "очень дорого" экономике страны

Власти рассматривают возможность модернизации семейной ипотеки, при этом программы IT‑ипотеки, дальневосточной, арктической и льготной ипотеки в новых регионах останутся в силе

08 апреля 2026, 18:48, ИА Амител

Ипотека, покупка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице‑премьер России Марат Хуснуллин на заседании Минстроя и комиссии Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни" заявил, что сохранение льготной ипотеки в России — вынужденная мера, которая обходится стране "очень дорого", пишет РБК.

По словам Хуснуллина, на льготные программы приходится свыше 80% выдач в структуре ипотечного кредитования. Правительство обсуждает модернизацию семейной ипотеки при одновременном сохранении IT‑ипотеки, дальневосточной и арктической ипотеки, а также льготной ипотеки в новых регионах.

«Вопрос очень актуальный, в еженедельном режиме занимаемся обсуждением вопроса ипотеки», — подчеркнул вице‑премьер.

Семейная ипотека со ставкой до 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Весной 2024 года действие этой льготной госпрограммы продлили до 2030 года.

В марте правительство поручило Минфину и Минстрою до 1 июля проработать и представить предложения по модернизации семейной ипотеки — в частности, предусмотреть разные процентные ставки в зависимости от количества детей в семье.

С февраля условия получения семейной ипотеки ужесточились. Теперь ее можно оформить лишь один раз на всю семью. Кроме того, идет обсуждение идеи дифференцировать размер ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона, в котором планируется приобрести жилье с использованием кредита.