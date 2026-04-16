В Госдуме предложили снижать ставку по ипотеке до 0% для семей с четырьмя детьми

А также автоматически снижать ставку по уже выданному кредиту при рождении второго, третьего и последующих детей

16 апреля 2026, 07:36, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение изменить механизм "Семейной ипотеки". Он считает, что ставка должна зависеть от количества детей в семье, сообщает РИА Новости.

Сейчас программа предусматривает единую льготную ставку — не выше 6% годовых. Но, по мнению парламентария, семьи с разным числом детей находятся в неравном положении: чем больше детей, тем выше расходы и тем больше потребность в просторном жилье.

Аксененко предлагает установить следующую шкалу:

  • один ребенок — 6%;
  • двое детей — 4%;
  • трое детей — 2%;
  • четыре и более детей — 0% (с компенсацией банкам из федерального бюджета).

Кроме того, депутат предлагает автоматически снижать ставку по уже выданному кредиту при рождении второго, третьего и последующих детей — без рефинансирования и лишних бюрократических процедур.

Также он настаивает на сохранении права одновременно использовать семейную ипотеку с материнским капиталом и другими мерами господдержки.

Комментарии 4

Гость

08:20:26 16-04-2026

Кто то из депутатиков в германию слетал? ))) подглядел )))

Гость

08:33:32 16-04-2026

Думаете, рожать больше станут? В долг под проценты в виде детей будете разрешать покупать базовую потребность любого человека?

Завозите больше рожалок, а мы, видимо, уже всё. Вымрем.

Гость

11:23:47 16-04-2026

Гость (08:33:32 16-04-2026) Думаете, рожать больше станут? В долг под проценты в виде де... Не вымрем. И не в такие времена рожали,и не таких ломали

Гость

11:24:26 16-04-2026

Можно бы и списывать ипотеку вообще

