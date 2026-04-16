В Госдуме предложили снижать ставку по ипотеке до 0% для семей с четырьмя детьми

16 апреля 2026, 07:36, ИА Амител

Дома Барнаула

Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение изменить механизм "Семейной ипотеки". Он считает, что ставка должна зависеть от количества детей в семье, сообщает РИА Новости.

Сейчас программа предусматривает единую льготную ставку — не выше 6% годовых. Но, по мнению парламентария, семьи с разным числом детей находятся в неравном положении: чем больше детей, тем выше расходы и тем больше потребность в просторном жилье.

Аксененко предлагает установить следующую шкалу:

один ребенок — 6%;

двое детей — 4%;

трое детей — 2%;

четыре и более детей — 0% (с компенсацией банкам из федерального бюджета).

Кроме того, депутат предлагает автоматически снижать ставку по уже выданному кредиту при рождении второго, третьего и последующих детей — без рефинансирования и лишних бюрократических процедур.

Также он настаивает на сохранении права одновременно использовать семейную ипотеку с материнским капиталом и другими мерами господдержки.