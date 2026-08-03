С лета 2024 года для ряда льготных категорий граждан комиссия за платеж не взимается

03 августа 2026, 14:30, ИА Амител

Счет за ЖКУ. Коммуналка / Фото: amic.ru

С 1 июля 2024 года некоторые категории граждан могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Эта льгота касается пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов многодетных семей и других льготников, рассказала в интервью RT адвокат и глава Дома права "Аванти" Надежда Борзенко.

«Федеральный закон № 602-ФЗ внес соответствующие изменения в Жилищный кодекс России, а правительство утвердило перечень граждан, которые могут воспользоваться этой льготой», — пояснила эксперт.

В список входят пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены многодетных семей с соответствующим статусом, а также семьи погибших или умерших инвалидов войны, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий при наличии необходимых документов.

«Освобождение от комиссии не связано с правом собственности на жилье. Решающее значение имеет не статус собственника квартиры, а принадлежность гражданина к одной из льготных категорий, утвержденных правительством России. Например, пенсионер вправе воспользоваться этой льготой независимо от того, находится ли жилое помещение, за которое он оплачивает коммунальные услуги, в его собственности», — подчеркнула она.

Если гражданин не относится к льготной категории, банк или иной оператор по приему платежей вправе взимать комиссию в соответствии со своими тарифами. Поэтому перед оплатой стоит заранее ознакомиться с условиями конкретной организации, посоветовала специалист.

Адвокат подчеркнула, что отсутствие комиссии возможно не только по льготе.