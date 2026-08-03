Адвокат рассказала, кто может платить за ЖКУ без комиссии
С лета 2024 года для ряда льготных категорий граждан комиссия за платеж не взимается
03 августа 2026, 14:30, ИА Амител
С 1 июля 2024 года некоторые категории граждан могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Эта льгота касается пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов многодетных семей и других льготников, рассказала в интервью RT адвокат и глава Дома права "Аванти" Надежда Борзенко.
«Федеральный закон № 602-ФЗ внес соответствующие изменения в Жилищный кодекс России, а правительство утвердило перечень граждан, которые могут воспользоваться этой льготой», — пояснила эксперт.
В список входят пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены многодетных семей с соответствующим статусом, а также семьи погибших или умерших инвалидов войны, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий при наличии необходимых документов.
«Освобождение от комиссии не связано с правом собственности на жилье. Решающее значение имеет не статус собственника квартиры, а принадлежность гражданина к одной из льготных категорий, утвержденных правительством России. Например, пенсионер вправе воспользоваться этой льготой независимо от того, находится ли жилое помещение, за которое он оплачивает коммунальные услуги, в его собственности», — подчеркнула она.
Если гражданин не относится к льготной категории, банк или иной оператор по приему платежей вправе взимать комиссию в соответствии со своими тарифами. Поэтому перед оплатой стоит заранее ознакомиться с условиями конкретной организации, посоветовала специалист.
Адвокат подчеркнула, что отсутствие комиссии возможно не только по льготе.
«Некоторые управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и государственные сервисы принимают платежи без дополнительной платы для всех пользователей. В этом случае отсутствие комиссии связано не с наличием льготного статуса, а с выбранным способом оплаты и условиями конкретного сервиса», — заключила Борзенко.
16:51:51 03-08-2026
Сколько можно рассказыыать эту сказочку, я пенсионер и сбербанк не берет комиссию, он берет вознаграждение, мы пенсионеры знаем что за информация не соответствует действительности.
17:05:34 03-08-2026
Гость (16:51:51 03-08-2026) Сколько можно рассказыыать эту сказочку, я пенсионер и сберб... Все пенсионеры платят комиссию ЖКХ в виде вознаграждения сбербанку. Уже 2 года, как принят закон, запрещающий это. Исключение - платежи за электроэнергию и газ, которые оплачиваются отдельно.
Пусть лучше юрист расскажет, как вернуть незаконную комиссию - вознаграждение.
21:04:41 03-08-2026
Сбер не берет комиссию. Вознаграждение берет Система город. Я недавно выяснила. И ничего не попишешь. Без него оплата не пройдет.
22:35:57 03-08-2026
Гость (21:04:41 03-08-2026) Сбер не берет комиссию. Вознаграждение берет Система город. ... Почему тогда без вознаграждения проходит оплата за газ и электричество? У кого вы выясняли про систему город? у этой системы? Как-то же сбер решает вопрос с Горэлектросетью и Межрегионгазом.
01:44:27 04-08-2026
Гость (21:04:41 03-08-2026) Сбер не берет комиссию. Вознаграждение берет Система город. ... Плачу через ВТБ. Никакой комиссии ни от банка, ни от системы город