Аферисты начали отнимать жилье у пенсионеров по новой схеме
Мошенники обращаются в суд и пытаются добиться взыскания на квартиру
23 мая 2026, 19:32, ИА Амител
Мошенники начали использовать новую схему, позволяющую попытаться лишить владельцев квартир недвижимости через подставные расписки и судебные разбирательства. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший партнер и гендиректор юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
По словам юриста, злоумышленники сначала снимают квартиру, входят в доверие к собственнику, а затем под различными предлогами предлагают подписать документы, которые на деле оказываются долговыми расписками с залогом недвижимости.
После этого мошенники обращаются в суд и пытаются добиться взыскания на квартиру.
«Один пункт в договоре о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьезные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке», — предупредил Терехин.
Эксперт советует внимательно проверять любые документы перед подписанием, даже если они выглядят безобидно. Кроме того, он рекомендует установить на "Госуслугах" запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия собственника.
При первых подозрениях на мошенничество юрист призвал сразу обращаться в полицию и суд.
20:10:36 23-05-2026
Буржуйское государство прикарманило советские вклады, чисто формально не украв у граждан ни копейки ("всего-то лишь" включив печатный станок и растворив полноценные рубли СССР в океане своих пустышек)! Аферистам был подан пример "законной" экспроприации чужой собственности - вот частные хапуги с тех пор ему и следуют, в той или иной форме проворачивая аналогично "легитимные" махинации...
21:14:24 23-05-2026
А как вы хотели? Вообще идеология советского государства и была построена на принципе "грабь награбленное". Экспроприация экспроприированного. 4
21:15:36 23-05-2026
Вообще, все государства в мире можно отнести к категории "буржуйских", если только это не Африка, Индия и пр.
08:53:31 24-05-2026
судя по описанию по поддельным распискам и в суд. Разоблачили- у них не получилось украсть квартиру. В виду серьезности преступления надо сажать лет на 20- тогда так делать не будут.