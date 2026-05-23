Аферисты начали отнимать жилье у пенсионеров по новой схеме

Мошенники обращаются в суд и пытаются добиться взыскания на квартиру

23 мая 2026, 19:32, ИА Амител

Мошенники с банковскими картами, группа подозрительных людей в темной одежде / Изображение сгенерировано ИИ Mira на базе Chat GPT-5 / amic.ru

Мошенники начали использовать новую схему, позволяющую попытаться лишить владельцев квартир недвижимости через подставные расписки и судебные разбирательства. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший партнер и гендиректор юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.

По словам юриста, злоумышленники сначала снимают квартиру, входят в доверие к собственнику, а затем под различными предлогами предлагают подписать документы, которые на деле оказываются долговыми расписками с залогом недвижимости.

После этого мошенники обращаются в суд и пытаются добиться взыскания на квартиру.

«Один пункт в договоре о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьезные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке», — предупредил Терехин.

Эксперт советует внимательно проверять любые документы перед подписанием, даже если они выглядят безобидно. Кроме того, он рекомендует установить на "Госуслугах" запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия собственника.

При первых подозрениях на мошенничество юрист призвал сразу обращаться в полицию и суд.