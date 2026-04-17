Если экономическая ситуация не изменится, спрос останется на текущем уровне

17 апреля 2026, 15:15, ИА Амител

Покупки россиянами квартир в Белоруссии в настоящее время можно назвать эмоциональным решением, заявил "Газете.ru" инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

Минское агентство по регистрации и земельному кадастру сообщило, что в марте 2026 года россияне купили 126 квартир в столице республики. Это составляет около 10% от всех сделок за месяц. Всего в Минске зарегистрировали 1284 операции, из которых около 1250 касались жилья.

Бахтин считает, что интерес россиян может быть связан с проблемами с интернетом в России. Он полагает, что многие покупатели приняли решение спонтанно и эмоционально. По его мнению, через год-два эти квартиры могут массово продаваться.

«Квартиры в Минске значительно дешевле, чем в Москве. Средние цены в центре города вдвое ниже, чем на окраинах российской столицы, и в пять раз ниже, чем внутри Садового кольца. Однако покупка жилья без ипотеки или господдержки доступна только обеспеченным людям, в основном москвичам», — подчеркнул эксперт.

Бахтин также отметил, что Республика Беларусь более привлекательна для покупки квартир под сдачу в аренду, чем Россия. В крупных городах нашей страны ставки составляют 4–4,5% годовых, тогда как в Беларуси — 5–5,5%.

Относительно роста цен на жилье, заметил Бахтин, сложно оценить выгоду в долгосрочной перспективе. Однако у Беларуси больше шансов на рост цен, так как российский рынок жилья перегрет. Соотношение стоимости жилья и местных зарплат в России — одно из худших в мире, а Беларусь замыкает топ-70. Это делает рынок более стабильным и менее подверженным падению или стагнации, что является хорошим сигналом для инвесторов, покупающих жилье в расчете на рост, заявил Бахтин.

Рынок жилья в Белоруссии является валютным, и цены обычно фиксируются в долларах, как и по всему бывшему СНГ, кроме России. В среднем цены росли более чем на 5% в год за последние десять лет. В пересчете на российские рубли цены остаются примерно на том же уровне, что и в России, — более 10% в год, добавил инвестстратег. Таким образом, покупка жилья в Минске не приносит дополнительной выгоды, но защищает от девальвации рубля.

Бахтин считает, что доля покупок россиянами квартир в Минске, несмотря на рост, остается умеренной. Это может немного повысить средний ценник на жилье комфорт- и бизнес-класса, но не окажет значительного влияния на рынок в целом.