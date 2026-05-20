Жертва "схемы Долиной" перенесла инсульт и ослепла на один глаз из-за судов за квартиру

После сделки родственники продавца заявили, что та действовала под влиянием мошенников

20 мая 2026, 14:15, ИА Амител

Многоквартирный дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Очередной жертвой "схемы Долиной" стала 38-летняя Нина Алексеева, доцент СПбГУ и научный сотрудник РАН. Женщина с мужем мечтали о втором ребенке и нуждались в просторной квартире. Семья продала единственное жилье, вложила все сбережения, взяла кредиты и купила у 82-летней пенсионерки трехкомнатную квартиру по рыночной цене — за 12,5 миллиона рублей, сообщает Baza.

О "схеме Долиной" тогда они еще ничего не знали и не предполагали, что мечта обернется кошмаром. После сделки родственники пожилого продавца заявили, что "она находилась под влиянием мошенников", и отказались подписывать акт приема-передачи.

Семье Алексеевых со скандалом удалось добиться права жить в квартире до решения суда. Однако все эти годы они не чувствуют себя "как дома". Нормально обустроить жилье тоже не получается: в комнатах до сих пор хранится опечатанная мебель и вещи прежней владелицы.

Постоянный стресс тяжело сказался на здоровье Нины. Женщина перенесла инсульт: часть мозга погибла, один глаз полностью ослеп, а со вторым начались серьезные проблемы.