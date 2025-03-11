АГМУ подтвердил высокий уровень подготовки студентов

Будущие специалисты успешно прошли тестирование, организованное НИИ качества образования

11 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

Алтайский государственный медицинский университет успешно прошел независимую оценку качества подготовки студентов по программам специалитета и среднего профессионального образования.

Как проходила оценка?

С декабря 2024 года по февраль 2025 года АГМУ принял участие во внешнем тестировании, организованном на едином портале интернет-тестирования ООО "Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования". Студенты прошли проверку по сертифицированным педагогическим материалам, чтобы получить объективную оценку знаний.

Участие в тестировании приняли учащиеся по направлениям:

высшего образования ("Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Фармация", "Клиническая психология");

среднего профессионального образования ("Лечебное дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология профилактическая", "Фармация", "Сестринское дело").

Какие результаты?

Студенты успешно справились с заданием и получили сертификаты качества.

Отметим, что условием успешного прохождения независимой оценки качества подготовки обучающихся являлось обязательное участие в тестировании не менее чем по трем дисциплинам, минимум 60% обучающихся должны были выполнить более 70% заданий теста.

Что дает эта оценка?

"Результаты диагностического тестирования позволяют оценить уровень подготовки студентов на данном этапе обучения, спрогнозировать успешность дальнейшей учебной деятельности, а также разработать ряд организационных и управленческих мер по развитию и саморазвитию студентов в целях их эффективного продвижения на различных этапах обучения", – сказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

И поздравила институты клинической медицины (директор Хрусталева Е. В.), педиатрии (Строзенко Л. А.), общественного здоровья и профилактической медицины (Широкоступ С. В.), фармации (Мазко О. Н.), клинической психологии (Строганов А. Е.), среднего профессионального образования (Климова Е. Е.) с успешным прохождением независимой оценки качества подготовки обучающихся.