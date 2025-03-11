АГМУ подтвердил высокий уровень подготовки студентов
Будущие специалисты успешно прошли тестирование, организованное НИИ качества образования
11 марта 2025, 15:00, ИА Амител
Алтайский государственный медицинский университет успешно прошел независимую оценку качества подготовки студентов по программам специалитета и среднего профессионального образования.
Как проходила оценка?
С декабря 2024 года по февраль 2025 года АГМУ принял участие во внешнем тестировании, организованном на едином портале интернет-тестирования ООО "Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования". Студенты прошли проверку по сертифицированным педагогическим материалам, чтобы получить объективную оценку знаний.
Участие в тестировании приняли учащиеся по направлениям:
- высшего образования ("Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Фармация", "Клиническая психология");
- среднего профессионального образования ("Лечебное дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология профилактическая", "Фармация", "Сестринское дело").
Какие результаты?
Студенты успешно справились с заданием и получили сертификаты качества.
Отметим, что условием успешного прохождения независимой оценки качества подготовки обучающихся являлось обязательное участие в тестировании не менее чем по трем дисциплинам, минимум 60% обучающихся должны были выполнить более 70% заданий теста.
Что дает эта оценка?
"Результаты диагностического тестирования позволяют оценить уровень подготовки студентов на данном этапе обучения, спрогнозировать успешность дальнейшей учебной деятельности, а также разработать ряд организационных и управленческих мер по развитию и саморазвитию студентов в целях их эффективного продвижения на различных этапах обучения", – сказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.
И поздравила институты клинической медицины (директор Хрусталева Е. В.), педиатрии (Строзенко Л. А.), общественного здоровья и профилактической медицины (Широкоступ С. В.), фармации (Мазко О. Н.), клинической психологии (Строганов А. Е.), среднего профессионального образования (Климова Е. Е.) с успешным прохождением независимой оценки качества подготовки обучающихся.
15:13:23 11-03-2025
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно
17:10:26 11-03-2025
Да, с какими знаниями сейчас мед выпускает - большой вопрос, на практике в поликлинику идти страшно, кроме амбиций, эти молодые врачи в большинстве своем ничем не владеют более. На вопрос, что делать, насморк (с лечением) вторую неделю в одной поре, никаких сдвигов совершенно, как текло из носа, так и течет, вариант гайморита(?), мне ответили - ну потекут, и перестанут....Пришлось лечиться самостоятельно после ТАКОГО лечения.
17:25:50 11-03-2025
Гость (17:10:26 11-03-2025) Да, с какими знаниями сейчас мед выпускает - большой вопрос... задуть пеной, как вариант
18:05:22 11-03-2025
из высокого уровня там только амбиции, как правильно написали выше, а по факту они даже анализы читать не умеют и диагностика заканчивается на ангине, гастрите и гипертонии.
10:07:57 12-03-2025
что-то я не понимаю, как связан АГМУ и среднее образование? там еще училище что ли есть? бред какой-то.
11:46:07 12-03-2025
Гость (10:07:57 12-03-2025) что-то я не понимаю, как связан АГМУ и среднее образование? ... Там есть такое подразделение. Институт СПО кажется называется.
13:15:56 12-03-2025
АГМУ выпускает одних бездарей