Зарплаты, условия, занятость. Алтай оказался в середине рейтинга по рынку труда

Среди сибирских регионов ниже всех находится Республика Алтай

08 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край занял 60-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда, а Республика Алтай – 78-е, сообщает РИА Новости.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали восемь показателей, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе полученных значений рассчитывался рейтинговый балл.

«Рейтинговый балл Алтайского края по итогам 2024 года – 64,00. По итогам 2023 года – 60,23», – говорится в исследовании.

Республика Алтай получила 41,65 балла по итогам 2024-го, а годом ранее – 35,96.

Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге находится Новосибирская область (девятое место), у которой 85,46 балла. На десятом месте Красноярский край – 85,18 балла.

Первые три места заняли Москва (98,04 балла), Санкт-Петербург (97,95) и Московская область (97,51).

Нижние позиции в списке занимают республики Тыва (24,86), Дагестан (19,04) и Ингушетия (6,73).

