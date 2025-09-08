Зарплаты, условия, занятость. Алтай оказался в середине рейтинга по рынку труда
Среди сибирских регионов ниже всех находится Республика Алтай
08 сентября 2025, 12:15, ИА Амител
Алтайский край занял 60-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда, а Республика Алтай – 78-е, сообщает РИА Новости.
При составлении рейтинга эксперты проанализировали восемь показателей, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе полученных значений рассчитывался рейтинговый балл.
«Рейтинговый балл Алтайского края по итогам 2024 года – 64,00. По итогам 2023 года – 60,23», – говорится в исследовании.
Республика Алтай получила 41,65 балла по итогам 2024-го, а годом ранее – 35,96.
Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге находится Новосибирская область (девятое место), у которой 85,46 балла. На десятом месте Красноярский край – 85,18 балла.
Первые три места заняли Москва (98,04 балла), Санкт-Петербург (97,95) и Московская область (97,51).
Нижние позиции в списке занимают республики Тыва (24,86), Дагестан (19,04) и Ингушетия (6,73).
Ранее Алтайский край оказался в середине рейтинга по работникам с зарплатой выше "порогового значения".
12:38:09 08-09-2025
60 место из 84 - в середине?
13:43:15 08-09-2025
Гость (12:38:09 08-09-2025) 60 место из 84 - в середине?... да, ближе к топам.