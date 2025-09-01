Алтай оказался в середине рейтинга по работникам с зарплатой выше "порогового значения"

Эксперты подсчитали количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых

01 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Завод / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край занял 65-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по высокопроизводительным рабочим местам, а Республика Алтай – 41-е, сообщает РИА Новости.

К высокопроизводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места предприятия, на котором среднемесячная зарплата работников (для индивидуальных предпринимателей – средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение). Пороговые значения отличаются в зависимости как от региона, так и от типа предприятия. Работа на высокопроизводительном рабочем месте позволяет получать зарплату выше аналогичной в отрасли или в группе похожих предприятий.

«В Алтайском крае количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в 2024 году – 275. Изменение за год – плюс 6,6%. Ведущая отрасль с наибольшим количеством высокопроизводительных рабочих мест – обрабатывающие производства. Доля ведущей отрасли в общем объеме высокопроизводительных рабочих мест – 25%», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу – 330. За год этот показатель там нарастили на 7,1%. При этом ведущая отрасль – государственная служба с долей 20%.

Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге находится Новосибирская область (11-е место), где 422 высокопроизводительных рабочих места на тысячу. Ведущая отрасль – обрабатывающие производства с долей 22%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 929 высокопроизводительных рабочих мест.

Последние три места занимают республики Кабардино-Балкарская (111 мест на 1000), Ингушетия (88 на 1000) и Дагестан (85 на 1000).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране.