Алтай вместо Анапы, Китай вместо Европы. Куда отправляют детей в языковые лагеря

Родители все чаще выбирают образовательный отдых в России и Азии, но цены на путевки продолжают расти

23 мая 2026, 08:02, ИА Амител

Занятие в языковой школе / Фото: нейросеть ChatGPT

Алтайские родители этим летом все чаще выбирают для детей языковые лагеря в России и странах Азии. Южные курорты у многих вызывают тревогу из-за новостного фона, Европа стала сложнее из-за виз, а зарубежные образовательные туры заметно подорожали. При этом спрос на лагеря остается, но семьи стали внимательнее считать расходы и чаще принимают решение в последний момент. Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему выбирают Алтай

Мама 12-летней бьюти-блогера Варвары Кольченко, Анна, выбрала для дочери августовскую смену My Prime Era в Алтайском крае.

«Выбрали мы смену в августе — My Prime Era. Там, помимо изучения английского, с детьми будут заниматься профориентацией, у них будут встречи с предпринимателями. У меня дочь самый юный сертифицированный визажист, бьюти-блогер, она уже зарабатывает, поэтому ей эта смена будет очень интересна. Уровень английского в этом лагере неважен. У нее хорошая четверка, специально она в этой школе не занималась. Стоимость путевки — порядка 50 тысяч, но возможно софинансирование из бюджета Алтайского края. Лагерь расположен в Красногорском районе, живописный такой район, то есть пределы Алтайского края», — рассказала Анна.

Жительница Барнаула Елена Роговская несколько лет выбирала для детей лагерь школы "ИмкаПрайм". По ее словам, важен не только язык, но и среда.

«На семь дней летом стоит около 30 тысяч рублей. Есть еще на 14 дней — около 60 тысяч. Мне очень нравится, что у них образовательная программа. Там есть иностранные вожатые, носители иноязычной культуры. Отдых в санатории. Там есть медицинские работники, хорошее питание. Мне, как маме, это очень важно и ценно. Я даже не столько за конкретное изучение, сколько за вот эту активность. Дети становятся более открытыми друг к другу и дружат. Заграничный вариант я на лето не рассматриваю, поскольку сейчас обстановка достаточно сложная, и отправить ребенка одного — немножко боязно. Ну и стоимость. Я узнавала, не могла ничего найти дешевле 150 тысяч», — говорит она.

Родители стали осторожнее

Гендиректор российской сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев отмечает: размещение и питание подорожали в среднем на 20–25%, но крупные операторы стараются сдерживать рост стоимости путевок в пределах 10%.

«Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, там спроса значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решение в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. В Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят», — рассказал Медведев.

Сооснователь алтайской языковой школы "Языкозайка" Алиса Соломина говорит, что в этом году для прежнего результата пришлось активнее продвигать лагерь. Стоимость смены здесь — чуть выше 33 тысяч рублей, хотя на рынке региона есть предложения и по 70 тысяч.

«Рекламы в этом году мы делали гораздо больше, для того чтобы получить тот же самый результат. Если раньше дети могли поехать за лето сразу в несколько лагерей, например, в спортивный, в языковой, куда-то на танцевальные сборы, то сейчас родители нам честно говорят, что им приходится выбирать. Кстати, в наш лагерь едут часто и те, кто не является учеником нашей школы. Даже большинство. Как раз таки это шанс познакомиться, например, с китайским языком», — отметила Соломина.

Китай, Корея и Япония вместо Европы

Зарубежные образовательные туры стоят значительно дороже — от 160 тысяч рублей. Руководитель алтайской школы "Саншайн" Светлана Масловская говорит, что цена таких поездок растет каждый год минимум на 300 долларов. Чтобы сдерживать стоимость, школа пробует работать не только с крупными туроператорами, но и с частными экспертами.

«В сентябре прошлого года мы посетили Китай. В марте мы были в Южной Корее, а в июле летим большой группой в Японию. Конечно, любая поездка — это не только отдых, это еще огромный образовательный аспект. История страны, культурные ценности, исторические места, национальная кухня. И лингвистический, несомненно», — рассказала Масловская.

Руководитель эмиграционно-визового центра Ирина Наволокина привела пример летнего лагеря в китайском Циндао. Обучение там стоит 3500 юаней, или около 36,5 тысячи рублей, за 22 дня. Дополнительно нужно оплатить проживание в общежитии или отеле.

«Нам сейчас вот буквально недавно представили программу летнего лагеря в Циндао на первую половину июля. Там не только будет обучение китайскому языку, но также и программы отдыха, посещения разных мероприятий, мест, и, в том числе, там море в 20 минутах пешком. Сейчас очень много программ, но их нужно находить, они открыты, и если соблюсти все правила, подать заявку в соответствии с требованиями, все одобряется», — пояснила Наволокина.

Какие направления в тренде

Сейчас в сегменте языковых лагерей, кроме Китая и Южной Кореи, растет интерес к Филиппинам, Малайзии и Гонконгу. По данным агентства "АкадемКонсалт", средняя стоимость таких программ составляет 400–500 долларов за неделю, или примерно 28–36 тысяч рублей. В эту сумму обычно входят обучение, проживание, экскурсии, развлечения и спортивная программа.

Европейские направления, наоборот, теряют спрос. Главная причина — визовые сложности: труднее записаться на подачу документов, а сроки оформления стали дольше. При этом многие родители начинают искать лагерь для ребенка только в апреле — мае, когда времени на оформление поездки за границу уже почти не остается.