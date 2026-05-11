Саудовская Аравия открывает безвизовый въезд. Что это означает для туристов Алтая

Жители России могут теперь чаще путешествовать в эту страну

11 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Алтайские туристы в Саудовской Аравии / Фото: создано в нейросети ChatGPT

С 11 мая 2026 года россияне получили возможность посещать Саудовскую Аравию без визы. Соглашение о взаимной отмене визовых требований вступило в силу, и теперь граждане России могут находиться в стране до 90 дней в год без необходимости выезжать. Несмотря на это, туроператоры в Алтайском крае пока не наблюдают массового наплыва туристов в эту арабскую страну. Почему, несмотря на нововведения, отдых в Саудовской Аравии пока не привлекает жителей нашего региона — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Логистика и удобство перелетов

Генеральный директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова объясняет, что интерес к Саудовской Аравии со стороны местных туристов есть, но он не носит массовый характер. С отменой виз, вероятно, ситуация изменится, но, по словам Белоусовой, ключевую роль для россиян всегда играют удобство перелета и логистика.

«Иногда наши туристы интересуются этим направлением, но массового спроса мы не наблюдаем. С отменой виз, возможно, интерес возрастет, но для наших туристов всегда важно, насколько удобен перелет. Прямых рейсов из Барнаула в Саудовскую Аравию нет, только стыковочные рейсы через популярные хабы, такие как Стамбул и Дубай», — говорит Наталья Белоусова.

Проблемы с визами

Руководитель барнаульского офиса Первого эмиграционно-визового центра Ирина Наволокина отмечает, что раньше виза в Саудовскую Аравию оформлялась в большинстве случаев по прилете, что делало поездки проще. Однако с новым визовым режимом теперь россияне могут оставаться в стране до 90 дней без выезда.

«Ранее визу в Саудовскую Аравию часто оформляли по прилете. Теперь же, с новым визовым режимом, туристы могут находиться в стране непрерывно до 90 дней. Это особенно привлекательно для тех, кто зимует за границей, например, в Таиланде, где срок пребывания может быть сокращен до 30 дней. Саудовская Аравия в этом плане выглядит более привлекательной. Но до сих пор прямого рейса из Барнаула нет, и пока не ожидаем массового спроса», — поясняет Ирина Наволокина.

Саудовская Аравия как туристическое направление: развитие и потенциал

Российские эксперты уверены, что Саудовская Аравия обладает огромным туристическим потенциалом. Еще семь лет назад страна была почти закрыта для светских туристов, однако после запуска программы "Видение-2030" ситуация начала меняться. Теперь в планах Эр-Рияда привлекать 100 миллионов иностранных туристов ежегодно к 2030 году.

«Саудовская Аравия — это страна для путешественников. Обязательно стоит посетить Эр-Рияд и Джебель Фихрайн — удивительный каньон, который находится недалеко от столицы. Джедда — крупнейший порт на Красном море, а проект Red Sea на побережье — это курорт мирового уровня. Аль-Ула, вторая Набатейская столица после Петры, тоже стоит посещения. В Саудовской Аравии путешествия стоят дороже, чем в других странах региона, например, в ОАЭ, из-за дорогих перелетов, гидов и экскурсий. Но для тех, кто ищет что-то новое, эта страна может стать настоящей находкой», — рассказывает Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора "Арт-Тур".

Особенности отдыха в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия — страна с интересной культурой и множеством уникальных достопримечательностей, но есть и свои особенности. В отличие от Объединенных Арабских Эмиратов, где отдых ассоциируется с пляжами, в Саудовской Аравии туристы могут ожидать более разнообразные культурные и исторические впечатления. Тем не менее стоит помнить, что в стране действует табу на алкоголь. Также безвизовый режим не распространяется на трудовые поездки, образование или длительное проживание. Для паломников, планирующих посетить Мекку, также потребуется оформление визы.