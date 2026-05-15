Уходим в VK. С какими сложностями столкнулся бизнес на Алтае из-за блокировки интернета

В центре "Мой бизнес" прошел двухдневный тренинг для представителей малого и среднего бизнеса

15 мая 2026, 07:14, ИА Амител

Предприниматели / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Алтайские предприниматели все активнее осваивают "ВКонтакте" как площадку для продвижения товаров и услуг. После ограничения работы ряда зарубежных соцсетей бизнесу приходится искать новые способы общения с клиентами. В центре "Мой бизнес" для этого провели двухдневный тренинг, на который пришли около 150 предпринимателей. Об этом сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Бизнесу нужна простая и недорогая площадка

Главный запрос участников тренинга — научиться вести сообщества во "ВКонтакте" эффективно, но без больших затрат. Многие предприниматели продвигают свои проекты сами, потому что не могут найти подходящего SMM-специалиста или не готовы держать отдельного сотрудника.

Руководитель репетиторского центра "Веда" Александра Бахтинова по образованию журналист. Соцсети своего бизнеса она ведет самостоятельно.

«Как по мне, сейчас очень актуально сообщество во "ВКонтакте", потому что все мы знаем, что отключили в России многие социальные сети. И появилась возможность продвигаться на отечественной платформе. Для меня было важно сделать шапку профиля. Будем тестировать, насколько это вообще эффективно», – рассказала она.

Похожая ситуация у Нины Говоровой, которая шьет нижнее белье на заказ. По ее словам, каждая площадка требует времени, а предпринимателю часто приходится совмещать производство, продажи и продвижение.

«Уже третий год занимаюсь этим бизнесом. И каждая площадка требует внимания. ВК я пока упускала, так как и так большая нагрузка на одного человека — и шить, и вести соцсети. Сейчас, в связи с тем, что другие соцсети у нас перестали работать, людей где-то все равно нужно информировать о своей деятельности, приходится изучать новое», — отметила предпринимательница.

Эксперты рассказали о доверии и удобстве

Тренинг открыла SMM-менеджер агентства "Кирпич" Диана Зидлер. Она объяснила, что продвижение в соцсетях строится на трех основных вещах: бизнес должен показывать клиенту выгоду, отличаться от конкурентов и вызывать доверие.

Для этого во "ВКонтакте" есть разные инструменты. Один из них — виджеты, которые помогают быстро привести клиента к нужному действию: акции, записи, каталогу, заявке или другому разделу.

«Мы можем сокращать путь нашего клиента до какой-то определенной вещи. То есть у нас какие-то там проходят постоянные акции. Почему бы их не закинуть в одно место? Человек будет видеть все сразу. И его путь будет значительно меньше, чем если бы он листал ленту или заходил во "ВКонтакте", а потом переходил к вам на сайт, у него бы еще что-нибудь не заработало, не прогрузилось, он бы закрыл этот сайт, и тогда все, "я передумал"», — пояснила Диана Зидлер.

Не все верят в таргет

Еще одна тема тренинга — платное продвижение. Но часть алтайских предпринимателей признаются: они уже вкладывали деньги в таргетированную рекламу, а понятного результата не получили.

Руководитель детской модельной школы SkyModels Алена Бульба рассказала, что школа пробовала разные варианты продвижения и работала со специалистами, но механизм рекламы во "ВКонтакте" для нее пока остается не до конца понятным.

«Таргетированная реклама, сколько ни пробовали подключать, она у нас плохо работает, уже и разные специалисты пытались… Непонятно, как ведет ВК продвижение свое платное», — сказала она.

По словам предпринимательницы, несмотря на слабый результат, бизнес продолжает тестировать рекламу, потому что других рабочих площадок стало меньше.

«Мало заявочек получаю, но все равно постоянно тестируем, потому что, в принципе, это оптимальный метод и, опять же, другие площадки сейчас не работают», — добавила Алена Бульба.

На вопрос о сумме вложений она ответила, что на эксперименты с таргетом уже ушло около 50 тысяч рублей.

Быстрых заявок может не быть

Руководитель агентства бренд-коммуникаций "Кирпич" Егор Галкин отметил, что предприниматели часто ждут от соцсетей быстрого роста продаж, хотя сами ведут страницы в одиночку и не всегда закладывают время на тесты.

По его словам, даже запуск таргетированной рекламы требует подготовки: нужно продумать креативы, аудитории, гипотезы, оформление сообщества, темы.

«Обычно запуск той же самой таргетированной рекламы у нас занимает около пяти дней рабочих. Это именно подготовка креативов и запуск. А так — это ежемесячный процесс, потому что создание, например, десяти креативов — не значит, что это будет результат. Потому что нужно простроить гипотезы и их проверить. Целевые аудитории, матрицы контента, как у нас должно быть оформлено сообщество, какие темы, какие боли, что мы и как непосредственно в контенте мы будем это решать. Дальше создаем контент-план, начинаем ведение. Это все ежемесячная постоянная работа. Сделать вот так один раз, чтобы это все сразу же получилось, пошло, было бесконечное количество новых заявок и все остальное — это редкий случай», – объяснил Галкин.

За два дня участники тренинга пробовали на практике оформлять сообщества, разбирать инструменты "ВКонтакте", смотреть на продвижение глазами клиента и понимать, какие задачи можно делать самим, а какие лучше делегировать специалистам.