Алтайские биологи посоветовали не есть съедобные девятикилограммовые грибы

В Алтайском крае начали находить много гигантских грибов

23 августа 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Биологи АлтГУ рассказали, опасно ли есть гигантские грибы, которые в Алтайском крае начали находить в большом количестве после обильных дождей.

Напомним, накануне в селе Родино нашли гриб весом девять килограмм. Неподалеку от Заринска обнаружил трехкилограммовый гриб.

Кандидат биологических наук Наталья Сперанская рассказала, найденный гриб-рекордсмен - это лангермания гигантская, которая съедобная, но срывать и есть ее нельзя, поскольку она занесена в Красную книгу.