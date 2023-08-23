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Алтайские биологи посоветовали не есть съедобные девятикилограммовые грибы

В Алтайском крае начали находить много гигантских грибов

23 августа 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Биологи АлтГУ рассказали, опасно ли есть гигантские грибы, которые в Алтайском крае начали находить в большом количестве после обильных дождей.

Напомним, накануне в селе Родино нашли гриб весом девять килограмм. Неподалеку от Заринска обнаружил трехкилограммовый гриб.

Кандидат биологических наук Наталья Сперанская рассказала, найденный гриб-рекордсмен - это лангермания гигантская, которая съедобная, но срывать и есть ее нельзя, поскольку она занесена в Красную книгу.

"Вред могут принести только грибы, произрастающие рядом с автомагистралями, где они впитывают вредные вещества. Вот их кушать нежелательно. А если гриб найден в лесу, то нет разницы, большой он или маленький", - рассказала ученая в комментарии "Комсомольской правде".

Алтайский край советы эксперта грибной сезон

Комментарии 3

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Гость

12:33:44 23-08-2023

Обжорники всё готовы посрывать, чтобы только деревья остались. Я бы такой гриб никогда бы не тронул.

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гоп

13:41:20 23-08-2023

Мы такмим в детстве футбол играли. Как и ежами, впрочем.

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Гость

13:46:10 23-08-2023

гоп (13:41:20 23-08-2023) Мы такмим в детстве футбол играли. Как и ежами, впрочем. ... Ну и слабоумными вы были.

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