Алтайские биологи посоветовали не есть съедобные девятикилограммовые грибы
В Алтайском крае начали находить много гигантских грибов
23 августа 2023, 11:32, ИА Амител
Биологи АлтГУ рассказали, опасно ли есть гигантские грибы, которые в Алтайском крае начали находить в большом количестве после обильных дождей.
Напомним, накануне в селе Родино нашли гриб весом девять килограмм. Неподалеку от Заринска обнаружил трехкилограммовый гриб.
Кандидат биологических наук Наталья Сперанская рассказала, найденный гриб-рекордсмен - это лангермания гигантская, которая съедобная, но срывать и есть ее нельзя, поскольку она занесена в Красную книгу.
"Вред могут принести только грибы, произрастающие рядом с автомагистралями, где они впитывают вредные вещества. Вот их кушать нежелательно. А если гриб найден в лесу, то нет разницы, большой он или маленький", - рассказала ученая в комментарии "Комсомольской правде".
12:33:44 23-08-2023
Обжорники всё готовы посрывать, чтобы только деревья остались. Я бы такой гриб никогда бы не тронул.
13:41:20 23-08-2023
Мы такмим в детстве футбол играли. Как и ежами, впрочем.
13:46:10 23-08-2023
гоп (13:41:20 23-08-2023) Мы такмим в детстве футбол играли. Как и ежами, впрочем. ... Ну и слабоумными вы были.