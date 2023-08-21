Гриб размером с тыкву сорвали в Алтайском крае
Гигантский дождевик нашли неподалеку от Заринска
21 августа 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Алтайском крае нашли дождевик огромных размеров и весом более 3 кг.
Как сообщил "Инциденту Барнаул" местный житель, гигантский гриб сорвали 20 августа неподалеку от Заринска. Точную локацию любитель тихой охоты при этом не уточнил.
Судя по фото, габариты дождевика вполне сопоставимы с небольшой тыквой или крупным кочаном капусты.
Ранее сообщили, что у алтайских любителей тихой охоты уже "попер" урожай.
09:41:28 21-08-2023
это же вонючка, вот если бахнет... )))
09:49:46 21-08-2023
он не бахнет потому что не созреет срезанным
10:38:22 21-08-2023
Может это и есть тыква? Написать можно что угодно.
11:23:40 21-08-2023
зачем фотать ребенка и так адовски запиксить ему глаза, как в фильме ужаса - душу уже вытянуло?
16:19:08 21-08-2023
А дождевик гриб съедобный, готовить как обычные грибы, пожарить или суп сварить... они нежные на вкус. иногда просто варю дождевики и так кушаю.