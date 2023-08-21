Гриб размером с тыкву сорвали в Алтайском крае

Гигантский дождевик нашли неподалеку от Заринска

21 августа 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае нашли дождевик огромных размеров и весом более 3 кг.

Как сообщил "Инциденту Барнаул" местный житель, гигантский гриб сорвали 20 августа неподалеку от Заринска. Точную локацию любитель тихой охоты при этом не уточнил.

Судя по фото, габариты дождевика вполне сопоставимы с небольшой тыквой или крупным кочаном капусты.

Ранее сообщили, что у алтайских любителей тихой охоты уже "попер" урожай.