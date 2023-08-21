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Гриб размером с тыкву сорвали в Алтайском крае

Гигантский дождевик нашли неподалеку от Заринска

21 августа 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае нашли дождевик огромных размеров и весом более 3 кг.

Как сообщил "Инциденту Барнаул" местный житель, гигантский гриб сорвали 20 августа неподалеку от Заринска. Точную локацию любитель тихой охоты при этом не уточнил.

Судя по фото, габариты дождевика вполне сопоставимы с небольшой тыквой или крупным кочаном капусты.

Ранее сообщили, что у алтайских любителей тихой охоты уже "попер" урожай.

Алтайский край Хорошие новости грибной сезон Заринск

Комментарии 5

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Гость

09:41:28 21-08-2023

это же вонючка, вот если бахнет... )))

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Гость

09:49:46 21-08-2023

он не бахнет потому что не созреет срезанным

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Гость

10:38:22 21-08-2023

Может это и есть тыква? Написать можно что угодно.

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Гость

11:23:40 21-08-2023

зачем фотать ребенка и так адовски запиксить ему глаза, как в фильме ужаса - душу уже вытянуло?

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Гость

16:19:08 21-08-2023

А дождевик гриб съедобный, готовить как обычные грибы, пожарить или суп сварить... они нежные на вкус. иногда просто варю дождевики и так кушаю.

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