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Вылезли везде. Поляну с грибами нашли в центре Барнаула

Полюбоваться грибами можно, не выезжая в лес

22 августа 2023, 12:26, ИА Амител

"Грибонашествие" продолжается в Барнауле. Пока жители Алтайского края соревнуются в размерах и количестве улова "тихой" охоты, корреcпондент amic.ru наткнулась на поляну грибов в самом сердце Барнаула. На проспекте Социалистическом, недалеко от площади Сахарова, можно увидеть сыроежки и что-то похожее на дождевик или шампиньон. Но употреблять в пищу их, конечно, нельзя. 

Ранее, огромный дождевик нашли в селе Родино Родинского района. Вес трофейного гриба — 9 килограмм. А неподалеку от Заринска сорвали гриб размером с тыкву.

Барнаул фоторепортажи грибной сезон

Комментарии 4

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Гость

12:52:04 22-08-2023

да везде эти грибы.. нашествие

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Гость

14:22:59 22-08-2023

Кто запрещает употреблять? Что за глупые инсинуации??? "Колхоз - дело добровольное!"

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Гость

14:38:15 22-08-2023

Скорее срезать и утащить в норку, сожрать, набить брюхо, скорее, пока другие вперёд вас это не сделали!

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Серж

14:22:59 23-08-2023

За сорваный дождевик большого размера (гриб головач) краснокнижный гриб штраф

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