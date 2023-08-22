Вылезли везде. Поляну с грибами нашли в центре Барнаула
Полюбоваться грибами можно, не выезжая в лес
22 августа 2023, 12:26, ИА Амител
Грибы в центре Барнаула / Фото: amic.ru
"Грибонашествие" продолжается в Барнауле. Пока жители Алтайского края соревнуются в размерах и количестве улова "тихой" охоты, корреcпондент amic.ru наткнулась на поляну грибов в самом сердце Барнаула. На проспекте Социалистическом, недалеко от площади Сахарова, можно увидеть сыроежки и что-то похожее на дождевик или шампиньон. Но употреблять в пищу их, конечно, нельзя.
Ранее, огромный дождевик нашли в селе Родино Родинского района. Вес трофейного гриба — 9 килограмм. А неподалеку от Заринска сорвали гриб размером с тыкву.
12:52:04 22-08-2023
да везде эти грибы.. нашествие
14:22:59 22-08-2023
Кто запрещает употреблять? Что за глупые инсинуации??? "Колхоз - дело добровольное!"
14:38:15 22-08-2023
Скорее срезать и утащить в норку, сожрать, набить брюхо, скорее, пока другие вперёд вас это не сделали!
14:22:59 23-08-2023
За сорваный дождевик большого размера (гриб головач) краснокнижный гриб штраф