Вылезли везде. Поляну с грибами нашли в центре Барнаула

Полюбоваться грибами можно, не выезжая в лес

22 августа 2023, 12:26, ИА Амител

















Грибы в центре Барнаула / Фото: amic.ru

"Грибонашествие" продолжается в Барнауле. Пока жители Алтайского края соревнуются в размерах и количестве улова "тихой" охоты, корреcпондент amic.ru наткнулась на поляну грибов в самом сердце Барнаула. На проспекте Социалистическом, недалеко от площади Сахарова, можно увидеть сыроежки и что-то похожее на дождевик или шампиньон. Но употреблять в пищу их, конечно, нельзя.

Ранее, огромный дождевик нашли в селе Родино Родинского района. Вес трофейного гриба — 9 килограмм. А неподалеку от Заринска сорвали гриб размером с тыкву.