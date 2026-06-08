Алтайские депутаты взяли в работу обращения жителей Камня-на-Оби
На встрече с социалистами люди подняли вопросы экологии, ЖКХ, медицины и переселения из аварийного жилья
08 июня 2026, 18:10, ИА Амител
Депутат Госдумы Александр Терентьев и депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгения Боровикова 4 июня провели личный прием граждан в Камне-на-Оби. На встречу пришли более 60 человек. Жители рассказали о проблемах, которые, по их словам, не могут решить самостоятельно. Все обращения парламентарии пообещали проработать и направить по ним запросы в профильные ведомства.
Одной из самых обсуждаемых тем стала экологическая ситуация в Каменском районе. Жителей беспокоят планы по строительству комплекса по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов. Под коллективным обращением к депутатам подписались около 2100 человек. Люди опасаются возможного влияния объекта на окружающую среду и здоровье населения.
Несколько обращений касались жилищных вопросов. Жители дома на улице Пушкина пожаловались на отсутствие элементарных коммунальных удобств. По их словам, рядом с домом необходимо навести порядок и решить вопрос с обустройством туалета.
За помощью также обратилась женщина с инвалидностью и онкологическим заболеванием. После покупки квартиры она узнала, что дом признан аварийным. Суд постановил выплатить компенсацию, однако полученных средств, по словам заявительницы, недостаточно для приобретения нового жилья.
Еще одна жительница рассказала, что вместе с матерью, инвалидом первой группы, живет в неблагоустроенном доме без водоснабжения и с печным отоплением. Семья уже несколько лет ожидает предоставления жилья.
На приеме поднимали и вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Жители села Рыбного пожаловались на деятельность управляющей компании, которая, по их словам, начисляет плату за услуги без заключенных договоров. Кроме того, поступили обращения, связанные с коммунальными долгами, полученными вместе с квартирами, предоставленными по программам переселения.
Евгения Боровикова также приняла обращения от жителей бывшего общежития, которое многие годы не ремонтировалось. По словам людей, им приходится самостоятельно заниматься содержанием здания и устранять коммунальные проблемы.
Во время визита Александр Терентьев также встретился с многодетной семьей, в которой воспитываются десять детей. По просьбе матери он подарил юной жительнице Камня-на-Оби скрипку, чтобы она смогла продолжить заниматься музыкой.
20:10:13 08-06-2026
Перед выборами изображают бурную деятельность, это как с бессарабовым, его 4,5 года не видно, не слышно, а перед выборами как черт из табакерки, приехал, языком потрепал из пустого в порожнее, только ноль, после выборов снова исчезает.
20:40:10 08-06-2026
Сегодня ездил в Камень на кладбище к бабушке. Последний раз был 4 года назад. Впечатление удручающее. Дорог нет практически совсем, про другое люди сами говорят. 50 лет назад город расцветал, поднимался, а сейчас и с городом не позиционируется. Очень жалко, много теплых воспоминаний о нем.
09:26:57 09-06-2026
Евгений (20:40:10 08-06-2026) Сегодня ездил в Камень на кладбище к бабушке. Последний раз ... набережная осыпается который год
21:09:31 08-06-2026
Подписи против стройки ПКО поставили 2170 человек,сейчас сбор подписей пока прекращен,ждем решения СК России,просим помощи в решении вопроса депутатов СР
10:44:26 09-06-2026
Так посмотрите кто там был у руководства и кто был депутатом..нагребли себе и слиняли