Закрытие детсада и споры в ТСН. Жители Алтая просят помощи у депутата Госдумы Терентьева

Родители дошкольников, собственники жилья и работница частной компании попросили депутата помочь разобраться в спорных ситуациях

04 июня 2026, 16:22, ИА Амител

Прием у Александра Терентьева / Фото: пресс-служба "Справедливой России"

Депутат Государственной Думы, лидер алтайского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев 2 июня провел личный прием жителей в Барнауле. Граждане обратились к парламентарию с проблемами, связанными с работой дошкольных учреждений, жилищно-коммунальной сферой и трудовыми правами.

Конфликт вокруг управления домом

Одно из обращений поступило от председателя товарищества собственников недвижимости. По ее словам, разногласия между правлением и частью жильцов существенно осложняют работу по управлению многоквартирным домом.

Александр Терентьев заявил, что готов содействовать поиску взаимоприемлемого решения и предложил организовать совместную встречу с жителями для обсуждения накопившихся вопросов.

Закрытие детского сада

Одной из наиболее эмоциональных тем стала судьба детского сада № 4 "Одуванчик" в Новоалтайске. Родители воспитанников сообщили, что выступают против планируемого прекращения работы учреждения этим летом.

По словам заявителей, перевод детей в другие дошкольные организации создаст серьезные трудности для многих семей. Жителям придется ежедневно добираться до других районов, преодолевая железнодорожные пути и участки дорог, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Родители также считают, что снижение числа воспитанников произошло искусственным путем. По их утверждению, при распределении путевок семьям не предлагают этот детский сад или отговаривают от выбора учреждения.

Кроме того, они обратили внимание на кадровые проблемы. По словам жителей, из детского сада увольняются сотрудники, а вакансии остаются незакрытыми. Не хватает и узких специалистов, в том числе логопедов и музыкальных работников.

Давление со стороны работодателя

Еще одно обращение касалось соблюдения трудового законодательства. Жительница Барнаула рассказала депутату о конфликте с руководством одной из лизинговых компаний.

По словам женщины, после выхода на больничный в начале 2026 года руководство стало добиваться ее увольнения. Заявительница утверждает, что после отказа покинуть работу по собственному желанию ей изменили круг обязанностей без согласования и поручили выполнять функции, которых нет ни в трудовом договоре, ни в должностной инструкции.

Она также сообщила, что обращалась в трудовую инспекцию, однако добиться решения проблемы не смогла.

Дополнительные расходы на капремонт

С просьбой разобраться в спорной ситуации к депутату обратились и собственники одного из многоквартирных домов Барнаула.

Жители рассказали, что несколько лет назад в здании провели капитальный ремонт кровли. Однако в 2023 году в платежных документах неожиданно увеличилась сумма в графе, связанной с расходованием средств на капремонт.

Как выяснилось позже, первоначальный объем работ был дополнен установкой слуховых окон и обустройством вентиляционных каналов. Основанием стало мировое соглашение между одним из жильцов дома и региональным оператором капремонта, утвержденное судом.

При этом остальные собственники, по их словам, не участвовали в судебном разбирательстве, не знакомились с документами и не принимали решений о проведении дополнительных работ. Несмотря на это, расходы были распределены между всеми владельцами квартир.

Александр Терентьев сообщил, что изучит представленные документы и после правового анализа определит дальнейший порядок действий по каждому из обращений.