Юные таланты Алтайского края получили именные стипендии от Александра Терентьева

20 школьников с отличной успеваемостью и спортивными достижениями удостоены ежемесячных выплат

05 июня 2026, 16:12, ИА Амител

Вручение стипендий / Фото: "Справедливая Россия"

В Алтайском крае подвели итоги конкурса на получение именной стипендии депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева. В 17‐й раз проект дает возможность талантливым школьникам совместить успехи в учебе с развитием спортивных навыков: ежемесячную стипендию на 2026–2027 учебный год получат 20 ребят, которые демонстрируют отличные и хорошие результаты в школе и активно занимаются спортом.

Помимо этого, десять участников удостоены разовой материальной поддержки за высокие достижения.

Особого внимания удостоился Микаел Асланян: спортсмен вернулся с международного турнира "Кубок Кавказа", где выступал в составе сборной России.

На встрече Александр Терентьев обратился к ребятам с напутствием: он подчеркнул, что талант — лишь основа успеха, а главное — ежедневный труд и саморазвитие.

«Только через упорный труд и саморазвитие вы добьетесь всего, о чем мечтаете. А стипендия будет служить напоминанием, что ваш труд не просто замечают, но и ценят», — отметил депутат.

Мероприятие завершилось теплым общением: Микаел поделился с политиком впечатлениями от соревнований в Армении, а Терентьев пожелал юному спортсмену сохранять целеустремленность и покорять новые вершины.

Воспитанники школы "Тикара Додзе" и другие стипендиаты поблагодарили депутата за поддержку, отдельно отметив вклад тренеров и родителей в свои достижения.

Как ранее сообщал amic.ru, Александр Терентьев провел личный прием жителей региона в Барнауле. Граждане обратились к нему с проблемами, связанными с работой дошкольных учреждений, жилищно-коммунальной сферой и трудовыми правами.