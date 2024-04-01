Алтайские росгвардейцы показали, как спасают людей и дома от паводка и мародеров

Также они дежурят возле наиболее опасных участков дорог

01 апреля 2024, 10:47, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Алтайском крае сотрудников подразделений Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы в связи с ухудшением паводковой обстановки, сообщает региональное управление ведомства.

Напомним, с 30 марта в крае введен режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники Росгвардии совместно с силами МЧС оповещают население об опасности, оказывают активную помощь пострадавшим.

"Наиболее неблагоприятная обстановка складывается на территории Михайловского района", - рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы помогают в эвакуации жителей, доставляют граждан во временные пункты размещения, дежурят возле наиболее опасных участков дорог и берут под охрану все жилища, оставленные хозяевами в подтопленных населенных пунктах, во избежание случаев мародерства.