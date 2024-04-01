Алтайские росгвардейцы показали, как спасают людей и дома от паводка и мародеров
Также они дежурят возле наиболее опасных участков дорог
01 апреля 2024, 10:47, ИА Амител
В Алтайском крае сотрудников подразделений Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы в связи с ухудшением паводковой обстановки, сообщает региональное управление ведомства.
Напомним, с 30 марта в крае введен режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники Росгвардии совместно с силами МЧС оповещают население об опасности, оказывают активную помощь пострадавшим.
"Наиболее неблагоприятная обстановка складывается на территории Михайловского района", - рассказали в ведомстве.
Росгвардейцы помогают в эвакуации жителей, доставляют граждан во временные пункты размещения, дежурят возле наиболее опасных участков дорог и берут под охрану все жилища, оставленные хозяевами в подтопленных населенных пунктах, во избежание случаев мародерства.
11:04:40 01-04-2024
И много мародеров? Мужских особей надо в СВО направлять, хотя там могут "делов натворить"! К таким категориям правонарушителей надо особо ужесточить наказание -это же нелюди!
14:25:51 01-04-2024
Скорее не мародеры, а местная алкашня. Они в основном по металлу.