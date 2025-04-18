Алтайских водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы

Пешеходам также стоит быть внимательнее, отмечают в ГАИ

18 апреля 2025, 11:14, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

Госавтоинспекция Алтайского края призвала водителей к осторожности на дорогах. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"В связи с ухудшением погодных условий на дороге повышенная скользкость! Выбирайте безопасный скоростной режим, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, будьте аккуратны", – говорится в сообщении.

Кроме того, осторожным следует быть и пешеходам.

"В условиях гололеда ни одно транспортное средство не остановится мгновенно. Переходите проезжую часть в установленных местах и только после полной остановки автомобилей!" – призвали полицейские.

В Алтайском крае в ночь на 18 апреля выпал снег. Ожидают его и 19-го числа.