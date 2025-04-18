Алтайских водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы
Пешеходам также стоит быть внимательнее, отмечают в ГАИ
18 апреля 2025, 11:14, ИА Амител
Госавтоинспекция Алтайского края призвала водителей к осторожности на дорогах. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.
"В связи с ухудшением погодных условий на дороге повышенная скользкость! Выбирайте безопасный скоростной режим, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, будьте аккуратны", – говорится в сообщении.
Кроме того, осторожным следует быть и пешеходам.
"В условиях гололеда ни одно транспортное средство не остановится мгновенно. Переходите проезжую часть в установленных местах и только после полной остановки автомобилей!" – призвали полицейские.
В Алтайском крае в ночь на 18 апреля выпал снег. Ожидают его и 19-го числа.
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