Людей становится меньше: в Алтайском крае второй год подряд сокращается население
Подобная тенденция наблюдается уже не первый год
15 июня 2026, 15:38, ИА Амител
Численность населения Алтайского края продолжает сокращаться. По последним данным, за год регион потерял более 16 тысяч жителей — это сопоставимо с населением целого района или небольшого города. Соответствующая информация содержится в докладе регионального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
По состоянию на 1 января 2025 года в Алтайском крае проживали чуть менее 2,1 млн человек. По сравнению с аналогичной датой 2024 года численность населения сократилась на 16,1 тыс. человек.
Наибольшая убыль населения зафиксирована в сельской местности. За год число сельских жителей региона уменьшилось на 11,8 тыс. человек.
Подобная тенденция наблюдается уже не первый год. Так, в начале 2024 года специалисты сообщали о сокращении численности населения края на 15,6 тыс. человек. В целом же за последние десять лет регион потерял около 10% жителей.
Эксперты связывают демографический спад с целым комплексом факторов. Среди них — социальные, экономические, медицинские и инфраструктурные причины.
Одной из ключевых проблем остается снижение рождаемости. Если в 2015 году в Алтайском крае было зарегистрировано 29,8 тыс. родов, то в 2025-м этот показатель снизился до 14,3 тыс.
Кроме того, уменьшается и количество жителей репродуктивного возраста. Согласно приведенным данным, за последние десять лет численность мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет в регионе сократилась на 150 тыс. человек.
15:59:47 15-06-2026
так жилье стоит как в Москве. жить то молодняку негде
вот и едут отсюдова куда глаза глядят
16:54:25 15-06-2026
Гость (15:59:47 15-06-2026) так жилье стоит как в Москве. жить то молодняку негдевот...
По-вашему у молодняка есть средства на жильё в Москве, чтобы ехать "отсюдова"? Или вы думаете, что их там ждут?
17:58:12 15-06-2026
Гость (16:54:25 15-06-2026) По-вашему у молодняка есть средства на жильё в Москве, ч...
Едут в другие регионы. У нас знакомые(высококлассные специалисты)уехали в Новосибирск. Сразу две семьи.
Страшно,что уезжают лучшие специалисты,талантливая молодежь.
18:07:51 15-06-2026
Гость (17:58:12 15-06-2026) Едут в другие регионы. У нас знакомые(высококлассные спе... У нас из села очень много уезжает. Кто куда: в Краснодарский край, Новосибирскую область, в Тюмень. Все там и оседают. Если власти ничего не предпримут, не поднимут зарплаты населению, отток будет намного больше.
23:26:52 15-06-2026
Гость (16:54:25 15-06-2026) По-вашему у молодняка есть средства на жильё в Москве, ч... В Москве з/п намного выше! 😢🤔
10:38:39 16-06-2026
Гость (16:54:25 15-06-2026) По-вашему у молодняка есть средства на жильё в Москве, ч... Мой ребенок очень хорошо закончил универ в Барнауле,и уехал в Питер. Спустя 6 лет есть своя квартира, по меркам Барнаула очень высокооплачиваемая работа, и ни малейшего желания возвращаться в деревню. Как и у большинства из группы.
16:05:51 15-06-2026
а может двадцать второй год подрят?
23:28:32 15-06-2026
Гость (16:05:51 15-06-2026) а может двадцать второй год подрят?... 30 лет...
16:09:49 15-06-2026
Так цены поднемайте скоро и его не останиться. Мы же все воюем и помогаем. Себе то зачем.
22:08:51 15-06-2026
Сергей (16:09:49 15-06-2026) Так цены поднемайте скоро и его не останиться. Мы же все вою... Русский язык надо учить. Столько ошибок допускаете.
16:13:54 15-06-2026
На ракеты триллионы есть,а на субсидии по ЖКХ и транспорту нет. Затопили бы Украину, как предлагает Владимир Соловьев, сколько можно было сэкономить жизней и триллионов рублей?
16:57:30 15-06-2026
Гость (16:13:54 15-06-2026) На ракеты триллионы есть,а на субсидии по ЖКХ и транспорту н...
А что Владимир Соловьёв предлагает сделать и делает с нами, вы не хотите рассказать?
23:30:15 15-06-2026
Гость (16:57:30 15-06-2026) А что Владимир Соловьёв предлагает сделать и делает с на... ???
11:35:37 16-06-2026
Гость (16:13:54 15-06-2026) На ракеты триллионы есть,а на субсидии по ЖКХ и транспорту н... Откуда такая инфа?
16:17:36 15-06-2026
Второй год подряд? Нет, с точки зрения логики и математики тут все верно сказано - в прошлом и позапрошлом году в АК жило больше. Вот только численность населения снижается каждый год подряд с 2009 года, а если не считать пика в 2009, то численность снижается с 1995 года, то есть уже почти 30 лет
17:08:57 15-06-2026
Гость (16:17:36 15-06-2026) Второй год подряд? Нет, с точки зрения логики и математики т... Более того за это время население края уменьшилось почти на треть . С 2,8 млн человек до 2,1 человек, т.е. практически население Барнаула - сбежало. А ведь завозить людей, давать им субсидии и т.д. - гораздо дороже, чем поддерживать приемлемый уровень жизни для жителей края. А власти и краевые и федеральные , как будто не замечают этой проблемы. И она нигде не озвучивается. Подумаешь 15-25 тыс. человек уехало. А ведь уезжают самые лучшие профессионалы - врачи, учителя, инженеры, строители, менеджеры. А чем дальше игнорировать эту проблему - тем сложнее ее решить.
17:40:03 15-06-2026
Гость (17:08:57 15-06-2026) Более того за это время население края уменьшилось почти на ...
Вы немного заблуждаетесь! Население края СОКРАТИЛОСЬ! И нигде не написано, что оно уехало, т.е. мигрировало. Если бы уехало или мигрировало, то в тех местах, куда оно уехало, численность должна возрасти, а она и там тоже СОКРАТИЛАСЬ!
17:17:42 15-06-2026
Ну так!..
18:13:13 15-06-2026
На самом деле уехало больше.
У многих уехавших остается прописка в крае, формально они тут, а фактически люди в нск, спб, мск и прочих сочах и краснодарах
18:26:59 15-06-2026
Реальность намного ХУЖЕ. В нашем селе практически все работоспособное население мотается по вахтам : и женщины, и мужчины. А прописаны в Алтайском крае... Это реальность!
18:34:44 15-06-2026
Вот прямо здесь на амике много раз читал, Алтайский край постоянно там в самом конце рейтингов о зарплате, зато жилье наоборот дорожает по тем же рейтингам больше всего из провинций. Людей становится меньше, идешь по Барнаулу домов новых валом.. и строится и строится, вот кто в них будет жить? Как это всё сходится вместе непонятно...
20:51:18 15-06-2026
Павлик (18:34:44 15-06-2026) Вот прямо здесь на амике много раз читал, Алтайский край пос...
Понимаете, чёткие мальчишки и девчонки договорились установить такую цену. Поделить между собой ипотечников, читай долговых рабов на десятилетия вперед. Здесь ничего личного, просто бизнес...
19:51:21 15-06-2026
Про рождаемость я не скажу, но вот то что наши сотрудники в центрах занятости совсем не желают помочь в трудоустройстве, то это да! После сокращения в банке , функционал просто отдали в новосибирск мой, я переехала в Красноярск работать в банк, после того как детей моих из Красноярска по релокации пригласили в Москву, я тоже уехала за ними, и устроилась в банк, потом я год не работала, водила внучку в первый класс. После приехала в свой родной Барнаул, в свою квартиру и пошла в занятость. И мне предлагали вакансии чесальщицы, техники, совсем в другом конце города за 18000, я спросила а почему по специальности то не предлагаете, у меня и образование банковское,- Вы год не работали, поэтому мы имеем право предложить хоть что. Т.е. и эмпатия даже у этих сотрудников напрочь отсутствует. Нашла я сама работу в банке в Москве , причем сидя на диване в Барнауле, и продолжаю трудиться!
21:15:58 15-06-2026
Гость (19:51:21 15-06-2026) Про рождаемость я не скажу, но вот то что наши сотрудники в ... Вы удаленно работаете или в Москву уехали?
22:10:16 15-06-2026
Гость (21:15:58 15-06-2026) Вы удаленно работаете или в Москву уехали?... Уехала, до 60 лет вот ещё 4 года нужно работать и скитаться соответственно по квартирам. А могла бы и в родном городе жить и работать не налоговую Санкт -Петербурга, а мой банк зарегистрирован в этом городе, а отчислять налоги на свой родной край.
21:55:39 15-06-2026
узбеки и таджики регулярно пополняют наше убывающее население. просто статистика их не отмечает. но физически они есть и с каждым годом все больше)
00:04:08 16-06-2026
Я численность сокращается с середины 90-х. вообще интересно это нормально как выразился в Свое время малоизвестный буржую Суриков+ не вписались в рыночную экономику
Порядка миллиона людей просто оказывается не вписалось и поэтому вывымерло..... вымер 1 мил людей... 1/3 от населения, если грубо..... каждый третий. чтобы быстрее доходило. и это не предел. над этим вопросом старательно администрация работает. По здравоохранению товарищ Попов- дай бог ему лечиться в нашей 14 больнице..... Пусть сначала только диспансеризацию пройдет. и обязательно сходит к урологу, как женщин загоняют в смотровой. а они на сердце жалуются. За образование у нас тоже отвечают специалисты высокого класса.... у которых люди имеют избыточное образование..... дожили.... дальше будет веселей. выборы впереди. бюджетников заставили проголосовать.... теперь ваше дело не ходить и не голосовать. молчите..... правильно делаете
06:55:45 16-06-2026
Мы тоже прописаны в Барнауле, а живём за 4 т.км. на запад. ЗП за первый месяц получил в два раза больше, чем в была в Барнауле. Через три месяца ещё обещают поднять. К зиме, если всё нормально, будем квартиру в Барнауле продавать и здесь брать. Цены примерно одинаковые на всё. И на квартиры тоже. Да, не областной центр, 20 км до метро. И на работу тоже приходится ехать долго, 30 минут на машине, но привыкаю.
08:52:01 16-06-2026
Вот вам и показатели всей этой липовой заботы о народе.Если бы была заинтересованность в улучшении жизни ,то ситуация была бы противоположной.Кому понравятся эти условия выживания?Сделайте такие же условия нам как для москвичей,и у нас тогда будет население прибывать.Видно другое задумано.В Советском Союзе население увеличивалось и жизнь старались улучшать .Не на словах,на деле.
12:35:29 16-06-2026
Эффективное управление едимой Россию.
13:57:36 16-06-2026
Прорыв-рывок...