Людей становится меньше: в Алтайском крае второй год подряд сокращается население

Подобная тенденция наблюдается уже не первый год

15 июня 2026, 15:38, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Численность населения Алтайского края продолжает сокращаться. По последним данным, за год регион потерял более 16 тысяч жителей — это сопоставимо с населением целого района или небольшого города. Соответствующая информация содержится в докладе регионального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

По состоянию на 1 января 2025 года в Алтайском крае проживали чуть менее 2,1 млн человек. По сравнению с аналогичной датой 2024 года численность населения сократилась на 16,1 тыс. человек.

Наибольшая убыль населения зафиксирована в сельской местности. За год число сельских жителей региона уменьшилось на 11,8 тыс. человек.

Подобная тенденция наблюдается уже не первый год. Так, в начале 2024 года специалисты сообщали о сокращении численности населения края на 15,6 тыс. человек. В целом же за последние десять лет регион потерял около 10% жителей.

Эксперты связывают демографический спад с целым комплексом факторов. Среди них — социальные, экономические, медицинские и инфраструктурные причины.

Одной из ключевых проблем остается снижение рождаемости. Если в 2015 году в Алтайском крае было зарегистрировано 29,8 тыс. родов, то в 2025-м этот показатель снизился до 14,3 тыс.

Кроме того, уменьшается и количество жителей репродуктивного возраста. Согласно приведенным данным, за последние десять лет численность мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет в регионе сократилась на 150 тыс. человек.